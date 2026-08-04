Български неонацисти атакували хотел, в който били настанени десетки еврейски тийнейджъри от Италия (Видео)

Рим иска обяснения от София след неонацистката атака срещу еврейски младежи

Италианските медии съобщиха, че група младежи, облечени в черни тениски със символи, наподобяващи черепи, се събрали пред хотел в София, в който били настанени десетки еврейски ученици и техните възпитатели, пристигнали от Рим и Милано. Според информация на в."Кориере дела сера" и на новините на Раи 3, нападателите отправяли заплахи, скандирали са „Sieg Heil!" („Зиг хайл!") и изпълнявали нацисткия поздрав, като в един момент се опитали да проникнат в сградата. Не се казва името на хотела.

Случилото се е заснето на видео, разпространено от италианската информационна агенция LaPresse. На кадрите се вижда група млади мъже, облечени в черно, които крещят нацистки лозунги и демонстрират агресивно поведение пред входа на хотела. Според италианските медии на място е пристигнала полиция, която първоначално е разпръснала екстремистите. Малко по-късно обаче те отново се върнали, блокирали входовете на хотела и продължили да отправят заплахи към намиращите се вътре младежи.

Особено остро реагира председателят на Еврейската общност в Рим Виктор Фадлун, който публикува изявление в социалните мрежи. „Нашите деца вече не са свободни да пътуват из Европа, без да бъдат изложени на насилие и словесна агресия от страна на антисемити", заявява той. По думите му напрежението е продължило дълги минути, а след първата намеса на полицията групата се върнала пред хотела и отново блокирала входовете.

„Има видео, което документира тази позорна антисемитска провокация - нацистките поздрави и виковете „Sieg Heil!" на група неонацисти, които се опитаха да нахлуят в хотела, където бяха настанени десетки еврейски младежи, включително членове на Еврейската общност в Рим", пише още Фадлун. Той допълва, че младите хора са били заплашвани и обиждани, въпреки присъствието на полицията.

„Еврейската общност в Рим категорично осъжда този пореден акт на антисемитизъм, насочен срещу италиански еврейски младежи и техните възпитатели в държава, членка на ЕC. Призоваваме българските власти да изяснят напълно случая и виновните да бъдат установени възможно най-бързо, както и да бъдат подведени под отговорност", заявява още председателят на общността.

До момента българските власти не са публикували официална информация за случая, нито са съобщили дали има задържани или установени извършители. Италианските медии отбелязват, че се очаква разследването да изясни самоличността на участниците в нападението и обстоятелствата около инцидента.

Случаят предизвика силен обществен отзвук в Италия, където беше определен като тревожен сигнал за проявите на антисемитизъм в Европа и за сигурността на младите хора, участващи в международни образователни и културни инициативи.

В рамките на часове представители на правителството, парламента и регионалните власти осъдиха случилото се като тежък акт на антисемитизъм и призоваха българските власти бързо да изяснят всички обстоятелства и да накажат виновните.

Вицепремиерът и министър на външните работи на Италия Антонио Таяни изрази „дълбока солидарност" с младите хора, станали обект на заплахи в София. Той определи случилото се като „пореден епизод на антисемитизъм" и подчерта, че това е „зародиш на омраза, който трябва да бъде преборен", както и форма на дискриминация, която трябва да бъде изкоренена. Таяни заяви още, че застава до председателя на Еврейската общност в Рим Виктор Фадлун и цялата римска еврейска общност.

С категорична позиция излезе и другият вицепремиер на Италия Матео Салвини. По думите му случилото се в София е „изключително тежък инцидент". Той осъди всяка форма на насилие срещу еврейските общности, независимо дали идва от крайнодесни, нацистки или комунистически екстремисти. Според него всяка „ловна акция срещу евреи" е отвратителна и недопустима, особено когато се подхранва от атмосфера на омраза и делегитимиране, която от известно време се разпространява в обществото. Салвини изрази солидарност с италианските еврейски младежи, станали жертва на нападението.

Председателят на италианския Сенат Иняцио ла Руса също реагира остро, определяйки случая като „изключително сериозен". Той изрази „дълбоко възмущение и най-категорично осъждане" на инцидента, при който група италиански еврейски тийнейджъри е била заплашвана в България. Ла Руса отправи искрена подкрепа към пострадалите младежи, техните семейства и еврейските общности в Рим и Милано, които, по думите му, са дълбоко засегнати от случилото се. Той подчерта, че антисемитизмът и всяка форма на омраза нямат място в съвременните общества, и изрази надежда компетентните органи бързо да установят фактите и извършителите.

Към осъдителните реакции се присъедини и президентът на област Лацио Франческо Рока, който нарече случилото се „подла и нетърпима антисемитска агресия". Според него е болезнено да си представим млади хора, принудени да изпитват страх единствено заради своята еврейска принадлежност. Рока подчерта, че заплахите, нацистките поздрави и скандиранията, напомнящи за една от най-мрачните страници в европейската история ,не могат да бъдат омаловажавани като обикновена провокация. По думите му те представляват обида към историческата памет, човешкото достойнство и ценностите, върху които е изградена Европа.

С политически коментар се включи и заместник-председателят на партията „Италия Вива" Давиде Фараоне. Той заяви, че случилото се в София трябва да накара политическите сили да намалят езика на противопоставяне и да се върнат към ценностите, които доскоро са били общо наследство на всички демократични сили. Според него все по-дълбоките разделения правят Европа по-уязвима, а подобни прояви, каквато е тази в България, рискуват да се превърнат от изключение в тревожно често явление.