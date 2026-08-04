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Трима са ранени при ракетен удар по Одеса

Светлана Драгнева, БТА

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СНИМКА: Ройтерс

Трима души пострадаха при ракетен удар по Одеса днес преди обед, съобщи областният управител Олег Кипер.

„Това са мъже на 42, 45 и 81 години. Лекарите оценяват състоянието им като средно тежко“, написа председателят на Одеската областна военна администрация в канала си в Телеграм.

„Руснаците цинично удариха с ракети предградията на Одеса, на оживено място близо до пазара. Има щети по гражданската инфраструктура“, посочва в съобщението си Кипер, цитиран от БТА. 

Всички компетентни служби отстраняват последиците от атаката.

През нощта в резултат на атака с дрон по Одеска област има двама пострадали и щети по цивилната инфраструктура, съобщи още областният управител.

Българите в Одеска област наброяват над 150 000 души и са трети по численост според последното официално преброяване в Украйна. В самия град Одеса живеят около 50 – 60 хиляди българи. Най-голямото компактно българско население е съсредоточено в Болградския, Измаилския и Белгород-Днестровския район.

СНИМКА: Ройтерс

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