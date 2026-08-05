Незаконна мрежа за хазарт финансира Иран

Чрез превод на 4 милиарда долара и анализ на „блокчейна" се установява, че компанията „Шелбит" е център на потоците от незаконни средства от хазарт, свързани с Техеран

Милиони долари в криптовалути преминават през офис в Дубай, управляван от една от най-големите мрежи за незаконен хазарт в света, за да стигнат до Иран в заобикаляне на международните санкции. Като до момента през операцията са минали около 4 милиарда долара.

Независим анализатор и данни, проверени от „Ройтерс", предоставени от две компании, специализирани в разследвания, свързани с криптовалути, разкриха, че офисът се намира над скромен хотел в квартал, който не се счита за елитен. И това е официалният регистриран адрес на компанията „Шелбит" – нелицензирана криптовалутна компания, управлявана от ирански емигрант.

Сред най-известните клиенти на „Шелбит" е мрежа за хазарт и залагания, управлявана на персийски език и включваща над две хиляди уебсайта. С мрежата са свързани две ирански влиятелни лица, които поддържат връзки с високопоставени фигури в правителствените кръгове. Единият от тях работи от разкошна вила в Мадрид, докато другият доскоро е пребивавал в луксозен хотел в Хонконг.

Двамата мъже, както и иранецът, който управлява „Шелбит", бяха осъдени през 2023 г. по обвинение в съучастие в незаконни хазартни дейности в Иран.

В Ислямската република хазартът е строго забранен и се наказва с бичуване и лишаване от свобода. Въпреки това хазартната мрежа, идентифицирана от „Ройтерс", има достъп до електронната платежна система в Иран, която е под строг контрол от страна на Централната банка.

„Шелбит" е центърът на иранската мрежа за парични преводи, чрез която хазартната мрежа, Централната банка и други ирански субекти, подлежащи на санкции, получават достъп до световните пазари на криптовалути.

Двете компании, специализирани в разследвания, свързани с криптовалутите, заедно с Рич Сандърс, който е независим разследващ и изследовател в областта на регистрите на транзакциите с криптовалути (блокчейн) с фокус върху Иран, анализираха данните за паричните потоци през „Шелбит", включително транзакции на стойност най-малко 4 милиарда долара от май 2024 г. насам.

​Десетки милиони долари в криптовалути, предназначени за хазартната мрежа, могат да бъдат проследени чрез блокчейн регистрите до компанията „Шелбит".

„Шелбит" е прехвърлила криптовалути на стойност стотици милиони към някои от най-известните играчи в криптовалутния сектор, сред които „Бинанс" – най-голямата платформа в света за търговия с криптовалути.

„Шелбит" работи директно и с иранската централна банка, както и с дигитални портфейли, за които израелското правителство твърди, че са свързани с Иранската революционна гвардия, и с иранската платформа „Нобитекс", върху която американското правителство наложи санкции по-рано през годината, след като разследване на „Ройтерс" разкри връзките ѝ с правителството.

Част от криптовалутите, постъпили в „Шелбит", произхождат от иранска операция за копаене на биткойни, за която две компании за разследвания в областта на криптовалутите твърдят, че създава нови криптовалути.

„Това е операция на Иранската революционна гвардия и това е ясно като бял ден", категоричен е Сандърс.

Потоците към „Шелбит" продължиха и след избухването на войната със САЩ и Израел през февруари. Криптовалутите продължиха да постъпват дори след като Иран нанесе поредица от удари срещу ОАЕ, включително атака с дрон, която порази обект, намиращ се на по-малко от километър от централата на „Шелбит".

Разкриването на тази мрежа за превод на пари показва изобретателността на Иран и способността му да устои на суровите търговски и банкови санкции, наложени му от години. Революционната гвардия изигра ключова роля в поддържането на стабилността на икономиката по време на конфликтите със САЩ и Израел, като засили влиянието си повече от всякога.

Разследването на „Ройтерс" също така установи, че от години Революционната гвардия контролира най-големите хазартни заведения в Иран и оттогава ги използва за прехвърляне на средства в чужбина.

За да разкрие мрежата за заобикаляне на санкциите, „Ройтерс" разговаря с повече от 30 души, сред които двама с предишни връзки с Революционната гвардия, бивш правителствен служител, двама иранци, запознати със схемата, и други лица, които имат пряка информация за разследванията, провеждани от правителството на ОАЕ по този случай. Местоположението на сайтовете за онлайн хазарт и връзките между тях бяха установени в сътрудничество с компанията за киберсигурност „Инфоблокс".

Джон Фойчик, бивш изследовател в „Инфоблокс", който е прекарал седем години в разследване на незаконни хазартни дейности за сметка на Службата на ООН по наркотиците и престъпността, заяви: „Това е най-голямата иранска мрежа за незаконен хазарт, която някога е била разкривана, и една от най-големите мрежи в света". В момента Фойчик заема длъжността главен анализатор в „TRM Labs".

Мрежата се счита също за една от най-големите за заобикаляне на иранските санкции, разкрити от 2016 г. насам, когато САЩ предотвратиха сделка за размяна на петрол срещу злато на стойност около 20 милиарда долара, която Революционната гвардия се опита да осъществи през Турция.

Засега не е установено дали Революционната гвардия контролира пряко хазартната мрежа и компанията „Шелбит", нито кой точно в иранското правителство отговаря за операцията по заобикаляне на санкциите. Но органът за регулиране на виртуалните активи в Дубай разследва предполагаемата роля на компанията „Шелбит" в подпомагането на Иран при изпирането на пари и заобикалянето на санкциите. Разследва се и дейността на Сиауш Кианбур, основател на „Шелбит", както и по-широката мрежа от иранци, замесени в незаконни хазартни дейности, основани на криптовалути.

През 2025 година в Дубай са били предприети мерки срещу „Шелбит", тъй като компанията работи без лиценз. Като на 24 юли, малко след като „Ройтерс" поиска коментар, е издадено уведомление, че „Шелбит" нарушава законите за пране на пари и финансиране на тероризъм. В уведомлението, публикувано от органа на неговия уебсайт, се посочва, че констатираните от него рискове надхвърлят обхвата на защитата на потребителите и включват по-опасни трансгранични транзакции, които биха могли да засегнат стабилността на финансовата система на ОАЕ.

Един от двамата мъже, стоящи зад хазартната операция, е Саша Субхани – син на високопоставен ирански дипломат и бивш министър, от когото баща му публично се отрече поради това, което описа като поведение, противоречащо на учението на исляма. Другият е Боян Мохтари – инфлуенсър в социалните мрежи и певец, който се местеше между луксозните хотели в Хонконг, след като в края на април беше експулсиран от Дубай, където властите го арестуваха и го обвиниха във финансиране на ирански терористични организации.

Двамата мъже се хвалеха с разточителния си начин на живот в социалните мрежи и публикуваха видеоклипове с луксозни спортни автомобили, частни самолети и партита на борда на яхти.

Мухтари отрече обвиненията, отправени срещу него в Дубай. Той заяви, че не е член на Революционната гвардия или на каквито и да било ирански военни групировки. Но не спомена дали е извършвал търговски сделки с тях. В интервю, дадено в Хонконг, той заяви: „Аз не съм част от тях, но се надявам, дори моля се, един ден да стана като тях – не за да нападам някого, а за да защитавам хората". Той добави: „Никога не съм използвал влиянието си, парите си или позицията си в социалните мрежи, за да навредя на някого или да причиня вреда на човечеството".

Министерството на външните работи на ОАЕ не отговори на въпросите, свързани с ареста на Мухтари, освобождаването му или статуса на визата му.

В изявление пред „Ройтерс" министерството заяви, че ОАЕ спазват най-високите международни стандарти, налагат строг контрол във всички сектори и работят в тясно сътрудничество с международните си партньори за противодействие и предотвратяване на всички форми на незаконни финансови потоци.

В края на юни тази година Мухтари съобщи на своите последователи в социалните мрежи, че възнамерява да присъства в началото на юли на погребението на Али Хаменей, който беше убит в началото на войната, започната от САЩ и Израел срещу Иран. В продължение на няколко дни Мухтари публикува снимки, на които се вижда с наскоро боядисана коса, във фитнес зала, докато си опакова багажа и докато пазарува подаръци. На 4 юли той написа: „Странно усещане. Връщам се у дома", като добави емотикон с плачещо лице.

Мухтари и Субхани отрекоха, че сайтовете за хазарт, които популяризират, са свързани помежду си, но компанията „Инфоблокс" заяви, че има софтуер и други технически характеристики, които свързват тези сайтове, въпреки че домейните им са регистрирани в различно време и с различни имена и търговски марки.

Двамата заявиха, че не знаят за никаква роля на иранската държава в дейността им и че не познават Кайанбур или „Шилбет".

В изявление, изпратено по електронна поща до Ройтерс, Субхани заяви: „Категорично отричам всякакво участие в изпиране на пари, заобикаляне на санкции, финансиране на тероризъм или прехвърляне на средства от името на иранското правителство, Централната банка, Революционната гвардия или която и да е друга иранска държавна институция".

Нито Кианбур, нито иранското правителство отговориха на исканията за коментар. Полицията в Дубай и прокуратурата също не отговориха на исканията за коментар. Имената на Субхани и Мохтари не фигурират в изявлението на органа за регулиране на виртуалните активи в Дубай.

Говорител на американското министерство на финансите обаче заяви, че Службата за контрол на чуждестранните активи към министерството „е запозната с тези обвинения и ги взема на сериозно". Той добави: „Министерството на финансите предприема решителни мерки срещу цифровите активи, свързани с иранския режим, откакто президентът Доналд Тръмп отново встъпи в длъжност".

Според „Ройтерс" „Шилбет" е осъществила транзакции на стойност не по-малко от 130 милиона долара само за един от хазартните сайтове, свързани с по-широката мрежа, от май 2024 г. насам.

Миад Малки, който е съдействал за изготвянето на политиката на американското министерство на финансите относно заобикалянето на санкциите срещу Иран, когато е бил помощник на директора на Службата за контрол на чуждестранните активи – длъжност, която е заемал до миналата година, заяви: „Идеологията е фасадата, с която Революционната гвардия се представя, но печалбата е това, което движи дейността ѝ". Той добави: „Когато става въпрос за хазарт, Революционната гвардия отдавна е усвоила най-печелившия урок в Ислямската република: първо криминализирай дейността, а след това контролирай механизмите за нейното предотвратяване и пазара, който се формира тайно около нея".

Революционната гвардия е ръката на иранската държава, отговаряща за защитата на ислямската революция, и управлява търговски институции на стойност милиарди долари.

Въпреки милиардите, прехвърлени чрез „Шелбит", понастоящем няма начин, по който обикновените хора да могат да използват тази платформа.

Трима души на регистрирания адрес на офиса на „Шилбит" в квартал „Деира" в Дубай заявиха пред кореспондента на „Ройтерс", който посети мястото, че никога не са чували за компанията и нямат нищо общо с криптовалутите, а осъществяването на транзакции по интернет е невъзможно, тъй като „Шилбит" вече не разполага с уебсайт.

В отговор на въпрос за взаимоотношенията си с „Шелбит" компанията „Бинанс" заяви, че „Шелбит" не е имала акаунт на нейната платформа и не е била обект на никакви санкции. „Бинанс" не отрече, че е извършвала транзакции на стойност стотици милиони долари в полза на „Шелбит", и заяви, че тези транзакции не са били счетени за високорискови.

В изявление тя добави: „Когато потребители, свързани с компанията „Шелбит", са взаимодействали с нашата платформа, нашата програма за съответствие е функционирала както трябва – тя е проверила и замразила съответните акаунти и е уведомила правоприлагащите органи за тях". Компанията не предостави повече подробности.

Приемането на онлайн хазарта от Иранската революционна гвардия представлява продължение на нарастващото й господство върху иранската икономика, както в законните, така и в незаконните ѝ сектори. Макар в редица доклади, сред които и доклад на Института във Вашингтон от 2021 г., да са изразени подозрения за държавно участие в хазартни дейности, разследването на „Ройтерс" за първи път разкрива в подробности контрола на Иранската революционна гвардия над този доходоносен сектор.

Реза Гиби, бивш ирански държавен служител, напуснал Иран през 2022 г. и понастоящем пребиваващ във Великобритания, заяви, че когато преди около десетилетие онлайн хазартът започнал да се разпространява в Иран, Революционната гвардия е видяла в него възможност и е наложила контрол над сектора. Той добави, че онлайн хазартът е изисквал и сътрудничеството на Централната банка, която контролира местната инфраструктура за електронни плащания, включително банковите карти и паричните преводи.

Хамид Нико, който преди това е работил като съветник на Революционната гвардия в областта на стратегическите политики, и Мохамед Хусейн Туркман, бивш член на една от единиците на Революционната гвардия, натоварена с личната охрана на върховния лидер и членовете на неговото семейство, както и още двама иранци, които са пряко запознати с темата, потвърдиха контрола на Революционната гвардия върху хазартния сектор в Иран.

Нико заяви: „Когато финансовите институции се разрастват и работят независимо от управляващата власт и службите за сигурност, Революционната гвардия се намесва, за да ги контролира. Те са използвали сайтовете за хазарт като средство за свързване на финансовите системи в страната и извън нея".

Според Гиби, Нико и Туркман Революционната гвардия е привлякла известни ирански артисти и влиятелни личности, за да популяризират сайтовете за хазарт и залагания сред милиони последователи. Те добавиха, че демонстрирането на богатство и разточителство от тяхна страна е намирало отклик сред иранците, които живеят в лишения.

Нико напусна Иран през 2015 г., оставяйки значителна част от работата си на анализаторите в института „Андише Сазан Нур" за стратегически изследвания, който предоставя консултации на Революционната гвардия по въпроси на политиката. Туркман напусна страната през 2010 г. И Гиби, и Нико, и Туркман заявиха, че все още поддържат връзки с правителствени кръгове в Иран и са в постоянен контакт с тях.

Туркман заяви, че е бил арестуван в Иран под претекст, че представлява заплаха за сигурността, и че е избягал от страната малко след освобождаването си. Нико пък сподели, че е напуснал Иран, за да продължи докторантурата си, но не я е завършил. Гиби, който в продължение на години е работил като икономически журналист успоредно с държавната си длъжност, е напуснал страната след поредица от разпити във връзка с интервюта, които е дал на чуждестранни медии.

„Ройтерс" идентифицира над 60 ирански инфлуенсъри, които популяризират сайтове за хазарт и залагания, като около половината от тях имат над един милион последователи, а броят на последователите на трима от тях надхвърля 10 милиона души.

Саша Субхани, чието истинско име е Мохамед Джавад, е една от най-известните фигури в света на онлайн хазарта, свързан с Иран, благодарение на многобройните си татуировки и страстта си към луксозните марки.

Субхани, който е син на бивш ирански посланик, има 3,7 милиона последователи в „Инстаграм", където рекламира музиката си, както и сайтове за хазарт. Той заяви пред Ройтерс, че вече не поддържа връзка с баща си.

В видеоклип в TikTok от 2025 г., публикуван от испанската му приятелка, той се появява, докато ѝ подарява яркорозов „Ролс-Ройс" по повод 18-ия ѝ рожден ден. На първо място в профила му в „Инстаграм" е линк към един от сайтовете за хазарт, а сред емоджитата с купчини пари, които се разхвърчат, се вижда краткото послание „Кликни и се наслади".

Субхани публикува снимки на луксозна вила в Мадрид, която притежава и чиято стойност се оценява на милиони долари, и която преди това е принадлежала на един от играчите на „Реал Мадрид". В един от видеоклиповете в „Инстаграм", който е бил препубликуван десетки пъти, той се появява, докато изважда банкноти от голяма пачка, която разпилява из хотелския си апартамент.

Що се отнася до Боян Мухтари, той успя да изгради по-голяма аудитория в „Инстаграм", преди профилът му да бъде закрит по-рано тази година. В момента той е активен в платформата „Ватн" – социална мрежа за залагания и хазарт, която използва предимно персийски език. Той твърди, че сам я е създал, но броят на последователите му там е значително по-малък. „Ройтерс" не успя да установи причината за закриването на профила му в „Инстаграм", а компанията „Мета", собственик на „Инстаграм", не даде обяснение.

Публикациите на Мухтари често съчетаваха демонстрация на богатство, включително колекция от луксозни автомобили и скъпи часовници, с музикални клипове и съдържание в подкрепа на Ислямската република.

В една от публикациите си в „Инстаграм" той показа срещата си с бившия ирански президент Акбар Хашеми Рафсанджани. Ахмад Хомейни, внукът на основателя на Ислямската република Хомейни, за кратко се присъедини към съвместно предаване на живо в „Инстаграм" с Мухтари.

Мухтари публикува снимки на своя автомобил „Кьонгсег Джеско Атак", чиято стойност възлиза на 3,5 милиона долара, като документира промяната на цвета му от блестящо златно към ярко розово.

Ирански съдебни документи, видени от „Ройтерс", показват, че Мохтари и Себахани работят заедно поне от 2020 г., когато са били съдени по обвинение в създаване на мрежа от незаконни сайтове за хазарт и залагания, сред които сайтовете „АБТ 90" и „Хазрат". Двамата са пребивавали извън Иран по това време, преди да бъдат осъдени задочно три години по-късно и всеки от тях да получи присъда от две години лишаване от свобода. Сиауш Кианбур, основател на платформата „Шелбит", е бил осъден на три месеца лишаване от свобода за съдействието си към двамата.

Според ирански съдебен документ и лице, запознато с делото, Иран е издал червени бюлетини чрез Интерпол срещу Мохтари и Себахани. Те бяха арестувани в Испания, където пребиваваха по това време. Впоследствие обаче Интерпол е отменил червените бюлетини по искане на засегнатите лица.

Мухтари заяви пред „Ройтерс", че не е извършил никакво нарушение и че хазартът не е забранен в Иран. Той поясни: „В Иран няма писмени правила... относно тази дейност, ⁠независимо дали става дума за онлайн залагания, хазарт или каквито и да било други наименования. Просто това не беше незаконно".

Член 705 от иранския Наказателен кодекс обаче предвижда, че хазартът се наказва с лишаване от свобода до шест месеца и 74 удара с камшик. През 2023 г. законът беше изменен, за да обхване и онлайн залозите.

Въпреки това Гиби, бившият ирански служител, заяви, че кампаниите на Ислямската република срещу хазартните мрежи имат за цел по-скоро да елиминират конкурентите, отколкото да защитят обществеността. „Не става въпрос за грижа за хората или за това, че хазартът е забранен, а за елиминирането на конкурентите", поясни той.

През март 2024 г. иранското министерство на разузнаването обяви, че е разбило „огромна мафиотска мрежа със седалище в Лондон", която е управлявала 54 уебсайта за незаконни хазартни игри. Тогава министерството определи мрежата „Nitro Bet" като най-голямата в Иран.

Но хазартните дейности, които популяризират Мухтари и Себахани – и които обхващат около 2 000 сайта и предлагат игри на късмета като слот машини, „блекджек" и „рулетка" – са много по-големи от мрежата „Нитро Бет" и изглежда, че преживява разцвет, според разследващи в областта на криптовалутите и информационната сигурност, които прекараха месеци в анализ на дейността ѝ.

Нито един от настоящите или бившите ирански длъжностни лица, които разговаряха с „Ройтерс", не можа да посочи причината, поради която на мрежата, промотирана от Мухтари и Себахани, е било позволено да продължи да функционира. Сайтът „Nitro Bet" вече не е достъпен.

Бившият ирански правителствен служител Гиби обясни, че Иранската революционна гвардия „е създала мрежи и организации, чиито лица се сменяха с течение на времето". Той добави: „Всеки път, когато някой изпъкваше, разузнаването на Революционната гвардия се стремеше да застане зад него и да използва неговото влияние и авторитет, за да подкрепи и разшири дейността".

В публикация в „Инстаграм" от октомври 2022 г. се виждат Субхани и Мухтари, седнали заедно на борда на частен самолет, докато ядат храна от „Макдоналдс". Мухтари написа коментар към публикацията, в който каза: „Братко".

Двамата мъже продължават да рекламират сайтовете, чиито имена са посочени в делото, заведено срещу тях в Иран.

В изявлението си Субхани посочи, че червената бюлетина, издадена срещу него, е отменена, а делото, заведено срещу него в Испания, е прекратено. Той добави: „Всяко твърдение, че сътруднича на същите (ирански) власти, които ме преследваха, е напълно невярно".

Той заяви, че ролята му в сайта „ABT 90" се е ограничавала до платена реклама в социалните мрежи. Той поясни: „Никога не съм бил собственик, акционер, управител, служител, оператор или лице с правомощия за вземане на решения в „ABT 90" или в която и да е свързана с него платформа. Не знам как такива сайтове са успели да получат достъп до иранските платежни системи".

Офисът на компанията „Шелбит" се намира между обменни бюра и административни сгради в Дубай и до него се стига през фоайето на скромен хотел. Оттам претъпкан асансьор превозва посетителите до четвъртия етаж, където се намира тежка, затворена врата, снабдена със звънец и камера за наблюдение. Табелата, закрепена до вратата, носи името „Филорекс Уотч Трейдинг". Търговските регистри в Дубай показват, че „Филорекс" е друга компания, регистрирана на името на Кианбур, основател на „Шелбит".

По време на посещение, което кореспондент на „Ройтерс" направи в началото на юли в офиса, състоящ се от три стаи, той видя 13 изложени употребявани часовника, машина за преброяване на пари и бюро. Един от тримата служители, облечен с памучна тениска с къси ръкави и сандали, заяви, че никога не е чувал за Кианбур.

Друг служител попита: „Кой те изпрати?". Те заявиха, че часовниците не са изложени за продажба.

Сандърс и двете разследващи фирми, специализирани в криптовалути, заявиха, че са напълно убедени, че четирите милиарда долара, които са били прехвърлени чрез „Шелбит", са под контрола на иранската държава, като се позовават на преките сделки на компанията с иранската централна банка и други субекти, подлежащи на санкции, както и на липсата на каквато и да е нейна онлайн присъствие, както и на връзките ѝ с дейности по производството на криптовалути.

Те добавиха, че „Шелбит" е извършила транзакции на стойност не по-малко от 125 милиона долара в полза на иранската централна банка, като голяма част от тях са били осъществени директно, както и че компанията е получила не по-малко от 20 милиона долара от операция, за която се подозира, че е иранска, за производство на криптовалути чрез посреднически портфейли, които прикриват източника на средствата, според данни от „Блокчейн".

Процесът на производство се основава на използването на компютри за решаване на сложни математически уравнения с цел емитиране на нови дигитални валути. Иран легализира тази дейност през 2019 г., като задължи участниците в нея да получат държавни лицензи.

Оттогава насам „копаенето" на криптовалути се превърна в един от основните стълбове, чрез които Иран заобикаля западните санкции, които го лишиха от достъп до чуждестранна валута и до световната банкова система. Според писмо, изпратено през 2024 г. от американските сенатори Елизабет Уорън и Ангус Кинг до висши служители в администрацията на бившия американски президент Джо Байдън, иранската централна банка продава „биткойн" и други криптовалути, изкопани в Иран, на международните пазари за криптовалути.

От май 2024 г. насам към платформата „Binance" са постъпили не по-малко от 676 милиона долара в криптовалути от адреси, свързани с „Шелбит". От тази сума около 540 милиона долара са били прехвърлени, след като миналата година регулаторният орган за виртуални активи в Дубай наложи глоба на „Шелбит" за предоставяне и популяризиране на нелицензирани обменни услуги.

Сандърс, независим изследовател и разследващ, заяви, че през октомври 2025 г. е уведомил „Binance" за връзките на „Шелбит" с Иран, но данните показват, че потокът на средства е продължил и след това предупреждение. „Binance" не отговори на въпроси относно евентуалните мерки, които е предприела в отговор на тази информация.

В изявление компанията заяви: „Потоците, свързани с „Шелбит" към „Binance", не са били класифицирани като високорискови от независима компания за анализи на блокчейна". Платформата не разкри името на тази компания, като също така заяви, че не е успяла да „съвпадне" сумите, които са постъпили след налагането на глобата от регулаторния орган за виртуални активи в Дубай.

През 2023 г. САЩ наложиха глоба на „Binance" в размер на 4,3 милиарда долара за нарушение на правилата за борба с изпирането на пари, включително обработката на транзакции с криптовалути, свързани с Иран.

През декември „Binance" получи основни регулаторни лицензи в ОАЕ за основната си платформа за търговия.

Твърди се, че полицията в Дубай е арестувала Мухтари в края на март по подозрение, че е финансирал ирански терористични групи, които са извършвали враждебни дейности срещу ОАЕ. Той е бил задържан за 35 дни, преди да бъде депортиран и принуден да се откаже от имуществото си, включително средствата в банковите му сметки в ОАЕ и дома му на стойност пет милиона долара. В интервю, дадено в началото на май на ирански създател на съдържание, Мухтари засегна темата за ареста си и заяви, че е бил несправедливо обвинен във финансиране на атаки срещу ОАЕ.

След депортирането му от Дубай „Ройтерс" проследи движенията на Мухтари чрез публикациите му в социалните мрежи, които го доведоха до хотелски апартамент, чиято цена за нощувка възлиза на 2 000 долара и от който се разкрива гледка към пристанището „Виктория" в Хонконг. Оттам той изрази недоволството си от отношението на властите в Дубай, като заяви, че те са го лишили от всичко, което притежава. В един от постовете си той спомена, че е бил арестуван след като е превел 150 000 долара на свои приятели в Иран.

Мухтари разкри също, че е живял в ОАЕ с фалшива самоличност, като публикува снимка на своята 10-годишна „златна" виза за пребиваване на име „Патрик Филип" от Вануату, разположена в южната част на Тихия океан. След два месеца в Хонконг изглеждаше, че Мухтари се готви да подобри имиджа си и да се върне в родината си. Преди заминаването му иранските медии проведоха интервюта, в които го изобразиха като покаял се, четящ Корана и редовно извършващ молитвите.

На 8 юли той публикува от Банкок селфи, което беше направил в подножието на стълбата на самолета, летящ за Иран. Той написа: „Иншаллах ще бъда в Техеран до по-малко от 24 часа. Моля ви, молете се за мен, за да бъда полезен и да спечеля благоволението на Аллах, Всемогъщия, и на добрите хора в този свят".

Към този момент церемонията по погребението на върховния лидер Али Хаменей в Иран вече беше приключила. Оттогава насам Мохтари не е публикувал никакво ново съдържание.