ЕС ще бори мигрантската криза с повече депортации

Европейският съюз ще засили действията за борба с мигрантския трафик и ще увеличи депортациите.

Това се споразумяха министрите на вътрешните работи на страните членки, които днес имаха видеоконференция, организирана след мигрантското нашествие в Сеута.

В края на юли десетки хиляди мигранти нахлуха от Мароко в ексклава Сеута. Испанското правителство съобщи за над 60 000 незаконно преминали, за които после увери, че са върнати обратно. Мигрантското нашествие обаче притесни останалите членове на ЕС, като Италия дори обяви, че връща граничния контрол за пътници от Испания, въпреки че двете страни нямат сухопътна граница.

22-ма лидери се обединиха в колективно писмо, което взе на прицел испанския премиер Педро Санчес и политиката му спрямо мигрантите. Италия дори обяви, че връща граничния контрол за пътници от Испания, въпреки че двете страни нямат сухопътна граница. Санчес пък се ядоса на европейските си колеги, наричайки ги егоисти.

"Беше постигнато общо разбиране за необходимостта да се продължи с безкомпромисната борба срещу мрежите за трафик на мигранти, да се засилят процедурите за връщане, да се укрепят границите на ЕС, да се изградят дълбоки партньорства с трети страни и да се подобри предвидимостта", пише в съобщение за медиите след срещата днес.

Министрите се съгласиха също така за "необходимостта от подобряване на общата осведоменост за ситуацията", включително по-добър мониторинг на социалните мрежи, съобщиха ДПА и БТА.

В съобщението пише още че министрите са посочили, че комуникацията по време на кризисни моменти може да бъде допълнително засилена чрез навременна координация и трябва да бъде по-съгласувана, особено за противодействие на злонамерени външни субекти, ангажирани с манипулация на информация и намеса от чужбина".