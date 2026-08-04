След случая в София: Италия реагира с единен глас срещу антисемитизма

Случаят с италианските еврейски младежи, които бяха заплашвани и обиждани на 2 август по време на престоя си в София, предизвика безпрецедентна реакция от страна на италианските институции. В рамките на часове представители на правителството, парламента и регионалните власти осъдиха случилото се като тежък акт на антисемитизъм и призоваха българските власти бързо да изяснят всички обстоятелства и да накажат виновните.

Вицепремиерът и министър на външните работи на Италия Антонио Таяни изрази „дълбока солидарност" с младите хора, станали обект на заплахи в София. Той определи случилото се като „пореден епизод на антисемитизъм" и подчерта, че това е „зародиш на омраза, който трябва да бъде преборен", както и форма на дискриминация, която трябва да бъде изкоренена. Таяни заяви още, че е до председателя на Еврейската общност в Рим Виктор Фадлун и цялата римска еврейска общност.

С категорична позиция излезе и другият вицепремиер на Италия Матео Салвини. По думите му случилото се в София е „изключително тежък инцидент". Той осъди всяка форма на насилие срещу еврейските общности, независимо дали идва от крайнодесни, нацистки или комунистически екстремисти. Според него всяка „ловна акция срещу евреи" е отвратителна и недопустима, особено когато се подхранва от атмосфера на омраза и делегитимиране, която от известно време се разпространява в обществото. Салвини изрази солидарност с италианските еврейски младежи, станали жертва на нападението.

Председателят на италианския Сенат Иняцио ла Руса също реагира остро, определяйки случая като „изключително сериозен". Той изрази „дълбоко възмущение и най-категорично осъждане" на инцидента, при който група италиански еврейски тийнейджъри е била заплашвана в България. Ла Руса отправи искрена подкрепа към пострадалите младежи, техните семейства и еврейските общности в Рим и Милано, които, по думите му, са дълбоко засегнати от случилото се. Той подчерта, че антисемитизмът и всяка форма на омраза нямат място в съвременните общества, и изрази надежда компетентните органи бързо да установят фактите и извършителите.

Към осъдителните реакции се присъедини и президентът на област Лацио Франческо Рока, който нарече случилото се „подла и нетърпима антисемитска агресия". Според него е болезнено да си представим млади хора, принудени да изпитват страх единствено заради своята еврейска принадлежност. Рока подчерта, че заплахите, нацистките поздрави и скандиранията, напомнящи за една от най-мрачните страници в европейската история ,не могат да бъдат омаловажавани като обикновена провокация. По думите му те представляват обида към историческата памет,човешкото достойнство и ценностите, върху които е изградена Европа.

С политически коментар се включи и заместник-председателят на партията „Италия Вива" Давиде Фараоне. Той заяви, че случилото се в София трябва да накара политическите сили да намалят езика на противопоставяне и да се върнат към ценностите, които доскоро са били общо наследство на всички демократични сили. Според него все по-дълбоките разделения правят Европа по-уязвима, а подобни прояви, каквато е тази в България, рискуват да се превърнат от изключение в тревожно често явление.