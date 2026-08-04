Кораб пламна в Ормузкия проток, има изчезнал моряк

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На борда на товарен кораб, поразен през нощта в Ормузкия проток, е избухнал пожар, съобщи Франс прес, позовавайки се на британската компания за морска сигурност „Вангард Тек" (Vanguard Tech).

Инцидентът е станал около 02:00 часа местно време (22:00 часа по Гринуич), докато плавателният съд под либерийски флаг е преминавал през протока. Корабът е бил ударен на около 20 морски мили (37 км) североизточно от оманския град Ал Хасаб.

По-рано британската служба за морски търговски операции (UKMTO) съобщи, че корабът е бил поразен от „неизвестен снаряд".

Ормузкият проток, който е един от най-важните морски маршрути в света, остава в центъра на напрежението между Вашингтон и Техеран. След подновяването на конфликта в Близкия изток в началото на миналия месец Иран отново блокира стратегическия проток и предупреди, че ще атакува всеки кораб, опитал се да премине без разрешение от Техеран.

Междувременно морският трафик през Ормузкия проток остава силно ограничен. Вчера през него са преминали едва девет кораба, пише БТА.