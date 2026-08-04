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Кораб пламна в Ормузкия проток, има изчезнал моряк

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Ормузкия проток СНИМКА: ПИКСАБЕЙ

На борда на товарен кораб, поразен през нощта в Ормузкия проток, е избухнал пожар, съобщи Франс прес, позовавайки се на британската компания за морска сигурност „Вангард Тек" (Vanguard Tech).

Инцидентът е станал около 02:00 часа местно време (22:00 часа по Гринуич), докато плавателният съд под либерийски флаг е преминавал през протока. Корабът е бил ударен на около 20 морски мили (37 км) североизточно от оманския град Ал Хасаб.

По-рано британската служба за морски търговски операции (UKMTO) съобщи, че корабът е бил поразен от „неизвестен снаряд".

Ормузкият проток, който е един от най-важните морски маршрути в света, остава в центъра на напрежението между Вашингтон и Техеран. След подновяването на конфликта в Близкия изток в началото на миналия месец Иран отново блокира стратегическия проток и предупреди, че ще атакува всеки кораб, опитал се да премине без разрешение от Техеран.

Междувременно морският трафик през Ормузкия проток остава силно ограничен. Вчера през него са преминали едва девет кораба, пише БТА. 

Ормузкия проток СНИМКА: ПИКСАБЕЙ

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