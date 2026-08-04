Кипър разследва мащабна схема за внос на коли втора ръка през България

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Схемата засяга основно употребявани автомобили, закупени във Великобритания

Организиран маршрут, използван за внос на употребявани автомобили от Обединеното кралство през Нидерландия и България, е попаднал под вниманието на кипърските митничари.

Според властите чрез тази схема автомобилите се декларират на цени, значително по-ниски от реалната им стойност, придобиват статут на стоки от Европейския съюз и впоследствие се внасят в Кипър.

Митническият департамент е проверил над 1000 автомобила, а пропуснатите митнически сборове и данъци се оценяват на милиони евро. В десетки случаи, а вероятно и в повече от сто, разследващите са установили фалшифицирани или променени документи, свързани с плащането на митнически задължения.

Говорителят на Митническия департамент Георгиос Константину, старши митнически служител, заяви, че декларираните стойности на някои автомобили са били изключително ниски, съобщава en.politis.

„Говорим за цени, за които не бихте могли да си купите дори велосипед", каза той и обясни, че луксозни седани и SUV автомобили са били декларирани на една пета, а в някои случаи дори на една двадесета от реалната им стойност.

Схемата засяга основно употребявани автомобили, закупени във Великобритания.

Вместо да бъдат изпращани директно до Кипър, където следва да се платят съответните мита и данъци, автомобилите първо преминават през друга държава членка на Европейския съюз.

Според Константину много от тях първоначално пристигат в Нидерландия, където се освобождават от митница въз основа на изключително ниските стойности, декларирани в електронните системи.

След това автомобилите се транспортират по суша до България, където се регистрират, получават европейски документи и впоследствие се изпращат в Кипър като автомобили с произход от държава членка на ЕС.

След като автомобилът бъде митнически оформен в Нидерландия или България, той не може да бъде оформен повторно в Кипър.

Това е основното предизвикателство пред властите, тъй като подценяването на стойността и укриването на данъци изглежда се извършват още в първата държава от ЕС, през която автомобилът влиза на територията на съюза.

Отговорите, получени от другите държави, обикновено сочат, че декларираните стойности са били приети по електронен път и митническите задължения са били определени на тази основа.

Случаят не се изчерпва само с подценяване на стойността. Митническият департамент проверява и дали използването на други държави членки като междинна точка не служи за заобикаляне на кипърското законодателство, което не позволява внос на употребявани автомобили, по-стари от пет години, от трети държави.

Чрез регистрацията им в България автомобилите се представят като превозни средства от ЕС, а не като директен внос от Великобритания.

Според разследващите това може да позволява заобикалянето на съответната законова разпоредба. Контролът по този въпрос е основно в компетентността на Департамента по пътен транспорт.

Константину заяви, че този аспект се разглежда паралелно, тъй като е свързан със същия маршрут за внос.

От над 1000 проверени автомобила разследващите са установили необичайно ниски декларирани стойности почти във всички случаи. В няколко десетки случая проверките са показали, че са били представени фалшифицирани или променени документи, за да се създаде впечатление, че митническите задължения вече са били платени в друга държава членка.

Когато е било установено, че не е извършено законосъобразно митническо оформяне, департаментът е наложил значителни санкции и е изискал плащане на мита и данъци въз основа на действителната стойност на автомобилите.

Разследващите не са открили доказателства за манипулиране на километражите. Вместо това проверките са насочени към реалната стойност на автомобилите, сертификатите за произход и документите за митническо оформяне.

Същевременно британските власти са били помолени да потвърдят реалните продажни цени чрез фактурите, издадени от участващите компании.

Департаментът си сътрудничи с властите в Нидерландия и България и е предоставил събраните доказателства на съответните европейски институции.

Очаква се в разследването да се включат Европейската прокуратура (EPPO) и Европейската служба за борба с измамите (OLAF), които ще проверят дали зад схемата стои организирана мрежа, действаща в няколко държави. От департамента заявяват, че са готови да предоставят всички налични доказателства.

Не се изключва и участие на кипърски фирми за внос на автомобили, макар че на този етап не са посочени конкретни лица или компании, свързани с предполагаемата схема.

Практиката води не само до загуби за бюджета, но и до условия за нелоялна конкуренция. Вносители, които избягват плащането на хиляди евро мита и данъци, могат да продават автомобилите си на значително по-ниски цени от фирмите, които работят законно.

„Когато някой избегне плащането на хиляди евро мита и данъци, той може да продаде автомобила много по-евтино. По този начин се изкривява пазарът", заяви Константину.

Разследванията водят и до забавяне на освобождаването на автомобилите с два до три месеца, докато властите чакат отговори от съответните институции. Въпреки проверките потокът от автомобили продължава ежедневно.

Очаква се Великобритания да остане основен източник на употребявани автомобили за Кипър, като Митническият департамент подчертава, че ключовият въпрос е декларирането на действителната стойност на автомобила и пълното плащане на всички мита и данъци.

Митническите разследвания продължават, тъй като всеки ден в Кипър пристигат нови автомобили.