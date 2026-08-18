Войната за последните девствени плажове в Европа

Свръхтуризмът кара инвеститорите трескаво да търсят нови дестинации

Албания пред революция заради зетя на Тръмп. В Гърция атакуват Крит. Незаконна схема на брега в Малта

Над 1,1 милиарда са туристическите пътувания в световен мащаб през миналата година, което е с 5 процента повече от предишната, показват анализи на ООН. Европа е поела 625 милиона от тези пътувания. COVID-19 отдавна е забравен, свръхтуризмът отново мори най-популярните дестинации на Стария континент като Венеция, Барселона, Амстердам... и курортите на Ибиса, Майорка, Санторини, Миконос, в Португалия, Италия и т.н. Всичко това настървява инвеститорите да ровят из картите и да търсят все още девствени морски кътчета с хубави плажове, които да застроят и да предложат на клиентите си. Също така кара немалко политици да спрат да чуват гласа на сънародниците си.

В третия си месец навлизат протестите на гражданите в Албания срещу плановете на правителството на Еди Рама да разреши на компания на зетя на Доналд Тръмп – Джаред Къшнър, да построи луксозен комплекс в района на Звърнец до град Вльора. Мястото се намира в близост до лагуната Нарта, която е част от защитената зона Вьоса-Нарта. Територията е естествен хабитат на различни животни, сред които фламинго, тюлени, морски костенурки. Затова медиите нарекоха демонстрациите срещу Рама "фламинго революция".

Самите албанци обаче разказват, че с разгарянето на скандала вече не става дума само за птиците. Стартирали като отпор срещу инвестиционното намерение на съпруга на Иванка Тръмп, с течение на времето протестите прераснаха в искане за оставката на социалиста Рама, който управлява Албания от 2013 г. На прицел е и опозиционната Демократична партия на Сали Бериша, която бе начело на страната преди Рама. Бериша и хората му с половин уста подкрепиха общественото недоволство, избухнало в края на май. Междувременно то се превърна в най-продължителния граждански протест в балканската държава от създаването й през 1912 г.

Рама обаче отказва да си тръгне и страстно защитава идеята на Къшнър и партньорите му да построят близо 10 000 вили и хотелски стаи на един от последните девствени плажове в тази част на Балканите. Социалистът нееднократно нарече зетя на Тръмп и съдружниците му

"скъпи американски приятели на Албания и приятели от Катар".

Между другото, фамилията на Тръмп видимо е във фаза на бизнес експанзия, след като се оказа, че зад намеренията на президента на световната футболна асоциация ФИФА Джани Инфантино да вкара частен капитал в мондиалите стои братът на Джаред Къшнър – Джошуа.

На прицел е и близкият албански остров.

Това, което се случва в Албания в момента, го има и на други места в Европа, но без толкова голям международен отзвук. Сходен като в Звърнец казус от години се вихри и в Малта.

Известната компания Corinthia Group има намерение да преустрои бивше ваканционно селище в северозападната част на страната, което преди е било управлявано от националния превозвач Air Malta. Плановете са пустеещото място да се превърне в свръхлуксозен затворен курорт с петзвезден хотел, вили и търговски центрове. Селището е изградено през 70-те г. на ХХ век, но постепенно запада и спира да функционира. През 2009 г. земята е купена от друга фирма, която през 2015 г. я продава на Corinthia Group. Шест години по-късно влиятелният инвеститор успява да смени предназначението й, което дотогава допуска единствено строеж на обекти за масов туризъм. Според новия план обаче собственикът на имота може да вдигне и множество къщи, които впоследствие да продаде. През 2021 г. малтийската медия The Shift разкрива, че Corinthia Group е платила само 1,3 милиона евро на държавата за строежа на 25 еднофамилни и двуфамилни вили вместо 10,3 млн., на колкото възлиза пазарната оценка. Според The Shift това навежда на съмнения за връзки

на компанията с висши чиновници и политици в Малта.

През 2022 г. фирмата събаря стария комплекс, а през февруари т.г. стана ясно, че службата по планиране е одобрила проекта за изграждането на Corinthia Oasis. На експертите им допаднало, че инвеститорът обещава комплексът да е "невидим", тъй като сградите щели да бъдат почти скрити сред много зеленина.

Критиците на Corinthia Oasis обаче се подиграха на обещанията за свръхекологичност с мотив, че строителството ще доведе до загуба на огромно количество растителност, която след това ще се възстановява с години. Друг довод против е, че осветлението на комплекса ще прогони птици, прилепи, влечуги, таралежи от естествените им местообитания. Въпреки това вече е почти сигурно, че в рамките на 10 г. на мястото на запустялото селище ще се появи хотел със 122 стаи и 39 апартамента, споменатите 25 вили, а също и модерен уелнес и спа център.

Комплекс на Corinthia Group.

Властите в Португалия пък в момента са впрегнали усилия

да регенерират силно ерозирали брегове в опит да запазят туризма по тях.

Правителството реализира проект на стойност почти 15 милиона евро, чиято цел е да заздрави над 6 км ивица с 5 плажа по нея в близост до южния град Куартейра. Чрез насипване на 2,2 млн. кубични метри пясък се прави изкуствено разширяване на брега. За целта специализирани кораби гребат пясък от предварително проучени зони в морето. Плавателните съдове се приближават до брега и чрез сложни подводни тръбопроводи изхвърлят пясъка на сушата, където багери и булдозери го разхвърлят и оформят. Очакванията са след края на дейностите всеки от плажовете да стане с между 30 и 40 метра по-широк. Според португалската агенция по околна среда това подхранване ще стабилизира брега и ще издържи на морските течения за период от около 15 г. Учените обаче предупреждават, че поради климатичните промени и липсата на естествен приток на седименти от реките морето неизбежно ще продължи да отмива брега. Припомнят, че подобни проекти по укрепване на същите плажове вече са изпълнявани през 1998, 1999 и 2006 г.

Докато Гърция търси начини да намали броя на туристите към Санторини, където на 76 кв. км се изсипват близо 3,5 млн. души на година, в други части на страната

валят разрешения за изграждането на нови курорти.

На прицел са преди всичко остров Крит, Атинската Ривиера и Сароническият залив и полуостров Пелопонес.

В близост до главния град на Крит - Ханя, в момента се строи комплекс на стойност над 300 млн. евро. В него ще се появят 13 квартала с 830 частни жилища, 2 хотела с общо 300 стаи и 600 легла, яхтено пристанище, голф игрище и още най-различни места за развлечения.

В друга част на Крит пък в ход е инвестиция на Metaxa Hospitality Group върху над 1200 акра все още незастроена земя на самия бряг на морето. Проектът включва 5-звезден хотел със 189 стаи, 136 жилища, два ресторанта, спа център, фитнес зала, басейни, хеликоптерна площадка и яхтено пристанище, побиращо 33 лодки. Обещанията на инвеститора са за съчетание на луксозен туризъм с екологична устойчивост.

В трета посока на същия остров Mirum Group строи свой нов курорт с бюджет от 400 милиона евро. Развитието ще се осъществи в три фази в рамките на около 10 г. В първия етап ще се направи яхтено пристанище с 64 места. Около него ще се появят луксозни хотели и резиденции и различни обекти за луксозен туризъм от най-висок клас.

Гърция разреши строителство на няколко нови туристически зони на остров Крит.

Срещу 8 млрд. евро на мястото на бившето летище на Атина ще израсне буквално нов град, наречен The Ellinikon. На площ от 6,8 млн. кв. км ще се изградят както много нови жилища, така и хотели, а също и първият небостъргач в Гърция, който ще е висок над 200 метра. Откриването на част от обектите е предвидено за догодина.

Нови плажове се строят не само на морето.

В момента в Севиля се изгражда огромна изкуствена лагуна тип "карибски плаж". Проектът се нарича Central District Lagoon City и се разработва от мултинационална компания в партньорство с румънска строителна фирма. Целта е да се създаде крайбрежие насред сушата, което да обслужва жителите на един от най-горещите градове в Испания.

По данни на Европейската агенция по околната среда от 2022 г. средно около 5 на сто от крайбрежната територия на Стария континент е урбанизирана. В някои райони с развит туризъм обаче този процент наближава 50 на сто и съотношението продължава стремително да се покачва. Битката за последните девствени плажове на Европа е в разгара си...