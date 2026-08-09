Отровата, с която искат да убият Мелания Тръмп

Замислено е като пестицид. Използвано е от Саддам Хюсеин за смъртта на 100 хил. души, от японска секта и за екзекуцията на полубрата на Ким Чен Ун

Невропаралитичното вещество VX, предложено от Иран за покушението срещу първата дама на САЩ, е открито случайно през 50-те години

Зениците се свиват до черни точки. Светлината става болезнена. Очите започват да сълзят без причина. Носът тече. Устата слюноотделя. Неконтролирано се изпуска урина. Нервите, които обикновено командват мускулите с кратки, точни указания, внезапно губят контрол. Превъзбуждат се. Потенето е обилно. Следва повръщане. Сърцето не спира веднага. Известно време се опитва отчаяно да поддържа кръвоносните съдове. Жлезите обаче започват да работят като полудели. Човек усеща, че нещо в него е загубило способността да се изключва. Най-страшно е в белите дробове. Гърдите се напрягат, бронхите се стягат, а в дихателните пътища се трупат секрети. Настъпва пълна парализа на дихателните мускули. За нещастие, мозъкът остава буден по-дълго, отколкото би трябвало.

И човек си дава сметка какво се случва. Но не може да направи нищо…

Въздухът става недостатъчен. Мускулите преминават от треперене към болезнени спазми. Координацията се разпада. Гърчове. Загуба на съзнание. Организмът се задушава от собствената си нервна система, превърната в разрушителна свръхстимулация. Смъртта е болезнена - от минути до часове.

Така действа тихото химическо оръжие VX - най-токсичното нервнопаралитично вещество, известно досега. Невидимо е. Няма мирис и цвят. Представлява мазна течност. Само 0,4 милиграма от него са нужни при вдишване или поемане през устата, за да убият 100-килограмов човек. 8,6 мг са достатъчни да умъртвят всеки, който е бил в допир с отровата чрез кожата.

Именно този невропаралитичен агент беше предложен като метод за убиването на американската първа дама Мелания Тръмп. Шокиращото видео бе разпространено от иранската информационна агенция “Тасним”. Клипът е на революционната гвардия на ислямската република. Озаглавен е “Как да убием Мелания” и окуражава поддръжниците на режима на аятоласите по света да извършат покушение срещу съпругата на Доналд Тръмп.

VX влияе върху нервната система и може да стои върху повърхности със седмици. СНИМКА: ГЕТИ

Видеото е 2 минути и показва нейния предполагаем редовен график. Има изображения на кортежа ѝ и локации из Ню Йорк, включително някои от дизайнерските магазини, които първата дама често посещава. Гласът зад кадър подчертава, че визитите на Мелания на тези места биха могли да бъдат подходящи поводи за операции на “борци за свобода по целия свят”. Освен това той предлага да се използва VX, за да се отрови облеклото, което тя би могла да си купи. “За да замърсите дрехите, можете да използвате нервнопаралитичния агент VX - мазна течност без мирис и вкус. Той прониква в организма чрез контакт с кожата и убива жертвата след 2 до 18 часа”, съветва гласът зад кадър. Допълва и че някой от нейните дизайнери би се продал за достатъчно пари, за да отрови роклите ѝ.

Веществото навлиза в тялото сравнително бързо

и директно атакува нервната система. Обикновено нервите предават сигнали чрез химично вещество, наречено ацетилхолин. След това ензимът ацетилхолинестераза го разгражда в синапсите на нервната система, които контролират мускулите, и “изключва” сигнала. Само че под въздействието му това не се случва.

Всъщност оръжието е открито случайно през 50-те години на XX век от химика Ранаджит Гош, който изследва органофосфатни съединения за употреба при пестициди в лаборатория на Imperial Chemical Industries във Великобритания. Вещество, наречено VG, се предлага на пазара като пестицид за кратък период под търговското наименование Amiton. Но скоро се оказва, че е твърде токсично, за да се използва в селското стопанство.

Така се създава VX, а военният му потенциал е разпознат бързо и става част от арсеналите на някои държави. Тъй като е изключително опасен поради своята устойчивост в околната среда и може да остане върху дадена повърхност със седмици, е категоризиран като агент за масово унищожение от Организацията на обединените нации и е забранен от Конвенцията за химическо оръжие от 1993 г. Смъртоносната доза е 30 микрограма, а използването му е недоказуемо без специализирана техника. Има и противоотрова – атропин, пралидоксим хлорид и диазепам. Историята показва, че след откриването му военните продължават да работят върху подобряването му. Съединените щати започват мащабно производство на агента през 60-те години на миналия век, а Съветският съюз произвежда собствено органофосфатно съединение, наречено VR, известно още като руския VX. След края на студената война всички нервнопаралитични вещества от V-група са забранени от Конвенцията за химическите оръжия от 1997 г., а подписалите я страни уж унищожават запасите си.

Има обаче някои случаи, в които е имало съмнения или е било потвърдено, че VX е бил използван като оръжие. Сред най-жестоките е атаката през 1988 г. от войските на иракския диктатор Саддам Хюсеин срещу кюрди в град Халабджа в Северен Ирак. При нападението загиват около 5000 души, предимно жени, деца и възрастни мъже.

Не е окончателно доказано дали и колко от токсичното вещество е било използвано при тази битка. Ирак започва секретни изследвания и производство на нервни агенти още през 80-те години по време на Ирано-иракската война. Официално Ирак признава пред инспекторите на ООН, че е произвел около 3,9 тона VX в края на 80-те години, макар дълго време да крие пълния мащаб на програмата. Разследващите смятат, че атаката е включвала главно бойните отровни вещества табун и зарин, които са невропаралитични агенти, и иприт – смъртоносен, кожнообривен газ. След нахлуването в Ирак американските сили не откриха производствени мощности за VX, но Комисия на ООН успя да намери следи върху остатъци от бойни глави. Разбира се, това може да се дължи на факта, че снарядите може да са били “бинарни химически оръжия”, които биха включвали два различни контейнера със съединения. По време на експлозията те са се смесили и реагирали, като са генерирали VX в процеса.

От 1983 г. насам ООН потвърди, че иракските химически атаки срещу Иран са се случвали многократно по време на ирано-иракската война, включително повече от 30 целенасочени атаки срещу ирански цивилни. Смята се, че те са довели до смъртта на над 100 хил. ирански жертви.

По време на инвазията в Ирак през 2003 г. САЩ смята, че са използвани 1,5 тона остатъчни количества VX. Следвоенните доклади (като тези на Iraq Survey Group) показват, че по-голямата част от запасите са били унищожени едностранно от самия иракски режим още през 90-те години.

И ако за Ирак има само съмнения, безспорното използване на веществото е доказано при атаките на култа “Аум Шинрикьо” (1994 – 1995). Първите официално потвърдени случаи на убийства с VX в историята са дело на тази японска апокалиптична секта (същата, която извърши атаката със зарин в токийското метро, където загинаха 13, а 1000 бяха ранени). През онези години религиозната група иска да свали правителството в Япония и да установи нов ред.

Лидерът на японския култ Шоко Асахара синтезира VX в началото на 90-те години на миналия век и използва нервнопаралитичния агент, за да екзекутира хора, които смята за свои врагове. Така на 12 декември 1994 г. в Осака с невропаралитичния агент по врата е напръскан 28-годишният Тадахиро Хамагучи, заподозрян от групата, че е шпионин. Той изпада в кома и умира броени дни по-късно, превръщайки се в първата доказана жертва на VX в историята. Организацията напада още двама души с агента, но те успяват да оцелеят след интензивно лечение.

Междувременно японското правителство задържа и екзекутира д-р Томомаса Накагава. Той е роден на 25 октомври 1962 г. и е убит на 6 юли 2018 г. Постъпва в Медицинския университет на префектура Киото през 1982 г. След дипломирането си работи като лекар в болница. През 1988 г. се присъединява към организацията “Аум Шинрикьо” и скоро става довереник на Асахара. Участвал е в убийството на адвоката Цуцуми Сакамато и семейството му, както и в производството на зарин и VX. Обвинен е в 25 убийства. Разследващите доказват, че амбициите на Асахара са стигали твърде далеч. Той искал да започне война между суперсилите, която да доведе до Армагедон.

И въпреки че химическият агент е създаден като оръжие за бойното поле, най-известната му употреба в историята се случва не на фронта, а под камерите на едно летище, сред хиляди туристи. През февруари 2017 г. с VX е убит полубратът на севернокорейския диктатор Ким Чен Ун - Ким Чен Нам.

Ким Чен Нам е намазан от две жени по лицето с VX на международното летище в Куала Лумпур и умира след 20 минути. СНИМКА: ГЕТИ

На международното летище в Куала Лумпур, Малайзия, две жени (едната от Виетнам, другата от Индонезия) се приближават в гръб към Ким Чен Нам и намазват лицето му с течност. Те използват т.нар. бинарна форма на VX – две отделни, по-слабо токсични съставки, които се смесват директно върху кожата на жертвата, образувайки чисто вещество. По този начин извършителките не се отравят смъртоносно. Полубратът на Ким Чен Ун получава гърч и умира в рамките на 15 до 20 минути на път за болницата.

Любопитен факт, установен при аутопсията, е, че в раницата си той е носил 12 ампули с атропин (антидот срещу нервнопаралитични агенти), но не е имал време да ги използва. Разследването на малайзийската полиция установява, че зад покушението стоят севернокорейските тайни служби. Жените са подведени под отговорност, но твърдят, че са мислили, че участват в телевизионно шоу със скрита камера. Американските следователи достигат до същото заключение и са убедени, че убийството е станало по поръчка на севернокорейския диктатор, чийто брат бе изпаднал в немилост.

По това време Ким Чен Нам до голяма степен се е отчуждил от семейството си. Той прекарвал по-голямата част от времето си в чужбина в Макао, континентален Китай и Сингапур. В миналото дори се е изказвал против династичния контрол на фамилията си над Северна Корея, а в книга от 2012 г. е цитиран да казва, че според него на полубрат му липсват лидерски качества.

Оттогава, и не само, не спират да стоят съмненията, че както Северна Корея, така и други държави не спират да използват подобни методи за разчистване на сметки. Към тях спада Русия, а също САЩ и Израел, които извършват целенасочени атаки срещу предполагаеми терористи.

Затова Доналд Тръмп взе драконовски мерки, за да предпази Мелания от подобно покушение.