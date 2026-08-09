Зехтинът поскъпва, жегите изпепелиха реколтата в Европа

Цената на зехтина ще расте още повече заради рекордно високите температури и задълбочаващата се климатична криза, които убиват маслиновите горички в цяла Европа.

Това лято насажденията изгоряха в Гърция, Италия и Португалия. Обстоятелствата около добива на маслини бяха усложнени и от разнасящата се пепел и лошото качество на въздуха. Екстремната жега доведе и до увеличаване на вредителите, болестите и силните бури, както и до намаляване на размера на маслините.

“През следващите седмици ще се следи отблизо комбинацията от загубите на маслини, причинени от сушата, и по-ранната реколта, тъй като и двата фактора могат да окажат съществено влияние върху обемите на производството на зехтин и на пазарните цени за следващата година”, заяви Уолтър Зейн, представител на износителя на италиански зехтин Filippo Berio.

Фермери предупреждават за опасност от продоволствена криза, която няма да повлияе само на цените на маслиновите продукти, а на цялата реколта - от царевицата до салатата айсберг.

Френската Асоциация на производителите на зеленчуци Lеgumes de France заяви, че вече са изгубени хиляди тонове стока, чиято стойност наброява десетки милиони евро. Засегнати са най-вече оризът, морковите, лукът и чесънът, като се очаква производството на някои култури да бъде намалено наполовина поради липсата на дъжд.

ЕС прогнозира реколтата от слънчоглед да бъде със 7% по-ниска. Освен това съюзът е съкратил с 6% своите очаквания за производство на царевицата за зърно, от която се прави животински фураж. По-нататък Брюксел предвижда и 3% спад в производството на соя и картофи.

Испанското министерство на земеделието очаква реколтата от зърнени култури в страната за периода 2026-2027 г. да спадне от миналогодишните 24 млн. тона до 18,5 млн. тона. Тук не са отчетени щетите от пожарите, на които страната беше подложена през последните седмици.

Най-голямата селскостопанската търговска организация в страната ASAJA съобщи, че преките щети от огненото бедствие са засегнали овощни градини, лозя, земеделски земи и оранжерии. Пожарите са повлияли на цитрусовите плодове, авокадото, бадемите, лозята, зеленчуците и маслиновите насаждения. Предупреждават също, че липсата на вода е причинила щети на добива на домати и царевица.

Горещото време е оказало негативно влияние и върху производството на вино във Франция. То забави растежа на гроздето в ключовите за сектора региони на Шампан, Бордо и Бургундия. Местните производители очакват реколтата да бъде с около 10% по-малка от миналата година, съобщи Ройтерс.

Въпреки това някои страни са засегнати по-слабо от други - например в Румъния валежите са по-обилни, а в Италия реколтата от пшеница се оказа устойчива на жегите.