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https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23335358 www.24chasa.bg

Полша прехвана руски разузнавателен самолет над Балтийско море

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Ил‑20 Снимка Архив

Полските военновъздушни сили прехванаха руски разузнавателен самолет над Балтийско море. Това се случва за трети път в рамките на няколко дни, съобщиха властите във Варшава. 

Полският министър на отбраната Владислав Кошиняк-Камиш написа в "Екс", че руският самолет Ил-20 е бил засечен на около 56 км североизточно от град Кошалин. Прехванат е от два полски изтребителя, въпреки че не е нарушил въздушното пространство на Полша, съобщиха ДПА и БТА. 

"Русия отново извършва провокативни действия в близост до границите на държавите членки на НАТО, като по този начин тества бдителността и оперативната готовност на отбранителните системи на алианса", заяви Кошиняк-Камиш.

Това не е първият такъв инцидент. Руски самолети над Балтийско море бяха прехванати в понеделник, както и на 31 юли. Полските власти съобщиха, че отчетливо зачестяват руските разузнавателни полети край крайбрежието на Полша. В средата на юли полските военновъздушни сили прехванаха руски самолети в три последователни дни. 

Полша и балтийските държави изразяват опасения, че на фона на затрудненията си във войната срещу Украйна Русия може да засили провокативните действия срещу държавите от НАТО, включително чрез разузнавателни полети в близост до техните граници.

Ил‑20 Снимка Архив

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