Майката на Ива Михайлова поиска партийни представители в Северна Македония за делото ѝ

"Искам да призова всички парламентарни партии да изпратят свои представители на следващото дело на 31 август. Това ще бъде голяма подкрепа за нея и за всички останали малтретирани българи в Македония". Това заяви Христина Михайлова – майка на 23-годишната Ива Михайлова, която съдът в град Кочани не допуска до лечение в България, докато трае делото ѝ за пътнотранспортно произшествие. Днес Комисията по политиките за българите извън страната изслуша майката на Ива Михайлова.

Делото на българката продължава вече 10 месеца, а за 31 август е насрочено поредното, четвърто, заседание. Майката предупреди, че забавянето крие риск от трайна инвалидизация на дъщеря ѝ, която е с двойно гражданство – българско и македонско.

На извънредното заседание на комисията се явиха само четирима депутати - председателят Ангел Георгиев от "Възраждане", зам.-председателят на комисията Елисавета Белобрадова от ДБ и двама членове – Борислав Георгиев от ПБ и Айлин Пехливанова от ПП. Заради липсата на кворум разговорът беше неформален, съобщава БНР.

Пред депутатите и представителите на Външно министерство майката представи детайли от документацията по делото, като изтъкна пропуските в експертизите от катастрофата и поведението на прокуратурата и съдията в Република Северна Македония, включително и отправени заплахи към свидетели на инцидента.

"Тя може да остане с траен инвалидитет. Вече е с парализа, която може да остане трайна. В момента се лекува само орално, няма никаква рехабилитация. Съдът не я допуска", каза майката на Ива Михайлова.

Жената благодари за помощта на България до този момент, която включва поемане на защитата на момичето, на разходите по медицинските експертизи и готовността на български болници да поемат лечението на дъщеря ѝ.

Председателят на комисията Ангел Георгиев, който заедно с колегата си Кръстьо Врачев е присъствал на всяко заседание, призова за категорична позиция на България, включително за ангажиране на европейските институции.

"Следим случая внимателно. Ангажирани сме. Нашите консулски служители на място присъстват на всяко заседание и оказват нужното съдействие. Разбира се, ние не можем да вземем отношение към висящо съдебно производство. Очакваме съдът да отсъди безпристрастно", посочи парламентарният секретар на МВнР Васил Дурев.

През октомври миналата година Ива се прибира в Северна Македония за контролен преглед при ортодонт. По думите ѝ, докато пътува по пътя към Щип, след като преминава през Кочани, забелязва цивилен автомобил, за който знае, че е полицейски, тъй като го познава от града. В него се намират трима полицаи – двама мъже и една жена, които по това време извършват проверка на друг автомобил.

Според експертизата на прокуратурата относно катастрофата два автомобила са се сблъскали върху осовата линия на пътя и именно това е основанието обвинението да приеме, че Михайлова носи вина за инцидента. Двете независими експертизи обаче стигат до противоположен извод – според едната насрещният автомобил е навлязъл с 90 сантиметра в нейното платно, а според другата – с 95 сантиметра, което според експертите е причината за катастрофата.

Младата жена разказва, че за да заобиколи спряната полицейска кола, насрещно движещият се автомобил навлиза в нейното платно и се удря челно в колата ѝ. След удара нейният автомобил се блъска в мантинелата, а другият се завърта и остава между двете платна.

"Той ме удря с предната си част, съответно на него предната част му е супена, а пък на мен лявата, защото ме удря отляво. Случва се това и полицайката, която беше там, дойде и ми помогна, даде ми вода, докато другите двама по никакъв начин не се отзоваха нито при мен, нито при останалите пострадали от другата кола. Съответно колата, която беше зад мен, едно момче също дойде и ми помогна. Те искаха да ми изкарат колата, докато дойде пожарна и линейката", допълни тя.

"Останах в колата, защото нямаше как да ми изкарат, пък и бях доста счупена и ме болеше всичко. Закараха ни веднага в болницата в Кочани и мен и от другата кола хората. Снимаха ни на рентген. Направиха всичко, но на мен ми казаха, че почти ми няма нищо, че съм добре. Но пък аз се чувствах, че изобщо не съм добре. Буквално ме болеше всичко. И по мое желание ме закараха в Скопие. Там също ми направиха ядрено-магнитен и се оказа, че имам счупени прешлени - L5, а L4 - спукан. И останах четири дни в болница под тяхно наблюдение за терапии, в които четири дни ме пазеше полиция 24/7. Още когато пристигнах, няколко часа по-късно, дойде полиция. Взеха ми българския и македонския паспорт. Веднага ме обвиниха. Без даже да има някаква експертиза направена. Забраниха ми да напускам Македония и също град Кочани, в който аз, като се върна от болница, трябва да бъда там, защото там имам баба и дядо. Иначе, със сигурност, щяха да ме сложат и в ареста да бъда" , разказва още тя.

"Интервенция, която трябва да ми се направи, за да мога да си остана добре, изцяло физически, я има в България, Турция, Израел - от близките държави тук. В Македония даже не са чували за такова нещо", допълни тя.

По думите ѝ няколко часа след постъпването ѝ в болницата полицията изземва както македонските, така и българските ѝ документи за самоличност. Тя твърди, че още тогава фактически е била третирана като виновна, без да е изготвена каквато и да е експертиза.

Оттогава Ива няма право да напуска Северна Македония, а дълго време ограниченията включват и забрана да напуска град Кочани. Въпреки че в продължение на месеци няма официално повдигнато обвинение, документите ѝ остават отнети. Адвокатите ѝ многократно заявяват, че не знаят от какво точно трябва да я защитават, тъй като официално обвинение липсва.

Едва осем месеца след катастрофата Ива получава обвинение, а впоследствие и призовка за делото, насрочено за 6 юли.

Междувременно здравословното ѝ състояние остава сериозен проблем. По думите ѝ лекарите препоръчват специализирана хирургична интервенция, която не се извършва в Северна Македония, но може да бъде направена в България, Турция или Израел.

Въпреки това съдът последователно отказва да ѝ разреши да напусне страната, за да се лекува. До момента тя е получила общо пет отказа.

Първата молба е внесена през декември или януари с аргумента, че здравните ѝ осигуровки са в България и лечението там е най-подходящо. Следва ново искане в края на март, подкрепено със становище на невролог за необходимата операция, но отново без успех. Последва обжалване пред Апелативния съд в Щип, който също отказва промяна на мярката.

При следващото искане, внесено на 27 април, защитата предоставя и гаранция под формата на недвижим имот, собственост на Ива, както и експертиза от съдебен лекар, според която лечението трябва да бъде проведено по спешност. Въпреки това разрешение за напускане на страната така и не е дадено.

Ива е категорична, че свидетелските показания подкрепят нейната версия за случилото се. По думите ѝ има множество очевидци – хора, пътували зад нейния автомобил, зад другия автомобил, както и други свидетели, които са видели как насрещната кола навлиза в нейната лента. Тя твърди, че всички тези свидетели са били посочени пред прокуратурата, но прокурорът е разпитал само един от тях и то пет месеца след инцидента.

Министерството на външните работи (МВнР) излезе с позиция по случая „Ива Михайлова" в Северна Македония. Оттам посочват, че те са информирани за случая, след като в края на март 2026 г. тя се обръща за съдействие към посолството на Република България в Скопие.

Ето и цялата позиция:

Министерството на външните работи е информирано за инцидента с българската гражданка Ива Михайлова, след като в края на март 2026 г. тя се обръща за съдействие към посолството на Република България в Скопие.

Чрез дипломатическото представителство бяха предприети необходимите действия за изясняване на случая. На тази основа и по програмата за правна помощ за българската общност бяха предоставени безплатно услугите на един от най-добрите адвокати в Северна Македония, като по този начин бяха подпомогнати усилията за осигуряване на пълноценна защита на г-жа Михайлова.

Осигурен бе транспортът на документите за проведените медицински изследвания на г-жа Михайлова до София и тяхното разглеждане във водещо българско лечебно заведение. Със съдействието на Министерството на здравеопазването беше издаден необходимият за представяне пред съда в Северна Македония документ, потвърждаващ необходимостта от лечение на г-жа Михайлова и възможността то да бъде проведено в България.

Прегледът на наличната документация по случая поражда въпроси относно степента, в която са били изследвани и съпоставени всички относими факти и обстоятелства в рамките на производството, включително информация и свидетелски показания, които биха могли да оборят или да поставят под съмнение тезата на обвинението.

Същевременно съдът в Кочани е наложил на г-жа Михайлова най-леката мярка за неотклонение и в досегашните си откази да я промени косвено е посочил какви документи биха били необходими, за да преразгледа решението си. Предстои ново внасяне на молба до съда, придружена от осигурената от българска страна документация, като очакваме тя да бъде разгледана в най-кратки срокове.

Министерството на външните работи ще продължи да следи развитието на случая и да оказва, в рамките на своите компетентности, необходимото съдействие и подкрепа на г-жа Михайлова.

Случая с Ива Михайлова коментира Християн Пендиков – бивш секретар на вече закрития културен клуб "Цар Борис III" в Охрид. Той определи случая като "показателен" за начина, по който функционира правосъдието в Северна Македония спрямо хора с българско самосъзнание.

"Това е показно отношение, за да покажат тормоз върху хората, които се самоопределят като българи", заяви Пендиков и добави:

"Говорим за момиче на 22 години, което не е предизвикало катастрофата. Паспортите ѝ бяха отнети веднага, без обвинение. Предложение за обвинение получи едва осем месеца по-късно."

Според него случаят не е изолиран. Той припомни инцидент с известния сръбски певец Джордже Давид, който преди години е участвал в тежко ПТП край границата, но е бил освободен без задържане и без ограничение на правата му.