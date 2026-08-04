Влиятелен холивудски агент напусна разпит заради въпроси за Епстийн

Влиятелният холивудски агент Майкъл Овиц е направил всичко възможно да избегне въпроси, свързани с покойния финансист Джефри Епстийн, съобщава RadarOnline.com.

Основателят на една от най-мощните агенции в Холивуд – Creative Artists Agency (CAA), прекрати гневно разпита си, след като адвокатите го попитаха за отношенията му с финансиста Джефри Епстийн, който обвинен и осъден за сексуални престъпления.

„Няма да обсъждам нищо, свързано с Джефри Епстийн. Можете да ми задавате всички въпроси, които искате, но няма да получите отговори", заяви Овиц по време на разпита. Малко след това той добави: „Приключих с това!" след, което свали микрофона, който носеше, напусна стаята, затръшвайки вратата след себе си, и излезе от сградата.

Овиц беше разпитван от адвокат на актрисата Джулия Ормънд във връзка с нейния иск срещу CAA. Според обвиненията агенцията не е успяла да я защити, след като през 1995 г. тя е станала жертва на сексуално посегателство от страна на вече осъдения продуцент Харви Уайнстийн.

Овиц е напуснал CAA няколко месеца преди предполагаемото посегателство над Ормънд и в продължение на повече от година е отказвал да даде показания. В крайна сметка на 1 юни той е бил разпитан в адвокатската си кантора в Ню Йорк.

По време на разпита един от най-влиятелните агенти в историята на Холивуд, който е представлявал звезди като Том Круз, Кевин Костнър, Бил Мъри и Стивън Спилбърг, говори за отношенията си с Харви Уайнстийн. Овиц го определи като „тиранин", но отказа да отговаря на въпроси за Епстийн.

Когато адвокатът на Ормънд го попита дали е бил приятел с опозорения финансист, Овиц първоначално отговори отрицателно, но след това поиска уточнение: „Каква е вашата дефиниция за „приятелски"?"

След това той призна, че веднъж е посетил дома на Епстийн за около 20 минути по препоръка на банката JPMorgan. Когато обаче адвокатът го попитал дали е знаел, че Епстийн вече е бил осъден за сексуални престъпления, Овиц прекратил разпита и напуснал.

Няколко имейла между Овиц и Епстийн са сред документите, свързани с финансиста, които Министерството на правосъдието публикува по-рано тази година. Епстийн почина в затворническата си килия в Манхатън през август 2019 г. на 66-годишна възраст.

Адвокатите на Джулия Ормънд твърдят, че продължилите контакти на Овиц с Епстийн, след като той вече е бил регистриран като сексуален престъпник през 2008 г., поставят под въпрос начина, по който е реагирал на обвиненията срещу Уайнстийн по време на ръководството му в CAA.

Правният екип на актрисата настоява съдът да признае Овиц за виновен в неуважение към съда и да разпореди ареста му, ако е необходимо, за да бъде принуден да завърши показанията си.