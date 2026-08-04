Откриха мъртъв съпруга на италианска министърка, от месец го издирват

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Откриха мъртъв съпруга на италианската министъра по семейните въпроси Еуджения Рочела. Той е бил в неизвестност повече от един месец, след като изчезнал в езерото Вико северно от Рим, съобщи ДПА.

По данни на властите тялото на 84-годишния Луиджи Кавалари е било извадено от езерото тази сутрин.

Кавалари е скочил във водата от малка лодка в края на юни и не е изплувал. Оттогава спасителните служби непрекъснато го издирваха.

72-годишната министърка също е била на лодката по време на инцидента. Рочела заяви, че за нея е приключил „периодът на мъчително очакване" и благодари на всички спасителни екипи за усилията им да открият нейния „любим Луиджи", пише БТА.

След изчезването на Кавалари беше предприета мащабна издирвателна операция. В нея се включиха различни спасителни служби, които използваха дистанционно управлявани подводни апарати с камери и устройства за подводно сканиране на езерото.

Въпреки това издирването продължи няколко седмици. Смята се, че Кавалари е бил отнесен на значително разстояние от мястото, където е скочил във водата. Продължителността на издирвателната операция предизвикаха полемика в социалните мрежи. Някои потребители обвиниха властите, че за издирването са били мобилизирани несъразмерно големи ресурси, както и отправиха лични нападки срещу Рочела.

Тя е член на крайнодясната партия „Италиански братя", оглавявана от премиера Джорджа Мелони. Като министър по семейните въпроси Рочела е противоречива фигура заради позициите си срещу еднополовите бракове и абортите, отбеляза ДПА.