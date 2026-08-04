Хванаха пилот с над 70 хиляди таблетки екстази в багажа (Видео)

Пилот на „Малайзия еърлайнс" беше арестуван на летището в Джакарта, след като индонезийските митнически власти откриха в багажа му над 70 000 таблетки екстази и малко количество метамфетамин. 39-годишният малайзийски гражданин е бил задържан на 28 юли малко след като е управлявал пътнически полет от Куала Лумпур до индонезийската столица.

По данни на властите в куфара му са били открити 14 пакета с общо около 26 килограма екстази, а в ръчния му багаж – около 4 грама метамфетамин. Подозренията възникнали, след като багажът бил проверен с рентгенов скенер, съобщава abc.net.

Индонезийската митническа служба публикува видеозапис от камерите за наблюдение, на който се вижда как пилотът, облечен в униформа, взема багажа си от лентата и е отведен в зоната за митнически контрол, където наркотиците са открити.

При обиска разследващите намерили и малка бутилка с урина, за която се предполага, че е била предназначена за фалшифициране на резултатите от евентуален тест за наркотици.

Най-шокиращото обвинение е, че пилотът е бил под въздействието на наркотични вещества по време на полета. Според резултатите от направения тест той е дал положителни проби за кокаин, екстази и метамфетамин.

Индонезийските власти смятат, че метамфетаминът е бил предназначен за лична употреба, а екстазито – за разпространение в Индонезия. Според разследването пилотът е използвал системата за обработка на багажа на екипажа, като е укрил наркотиците под дрехи в куфара си.

По време на разпитите той признал, че е получил задача от наркодилър да пренесе дрогата до Джакарта срещу обещано възнаграждение от 50 000 малайзийски рингита (около 12 000 долара). Полицията разследва предполагаема международна мрежа за трафик на наркотици и проверява дали пилотът е участвал и в предишни подобни курсове.

От „Малайзия еърлайнс" заявиха, че приемат случая изключително сериозно, започнали са вътрешна проверка и оказват пълно съдействие на индонезийските власти.

Индонезия има едни от най-строгите закони срещу наркотиците в света, като за трафик на големи количества наркотични вещества може да бъде наложена смъртна присъда. Ако обвиненията бъдат доказани, пилотът е изправен пред едно от най-тежките наказания в страната.