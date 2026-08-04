Румъния продължава с опитите да пренасочи вода към АЕЦ "Черна вода"

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Румъния продължава с опитите си да пренасочи вода към единствената си АЕЦ "Черна вода".

В понеделник военните взривиха скала в река Дунав в опит да увеличат водния поток, а в сряда в района ще бъдат потопени четири натоварени шлепа, съобщава румънската медия "Хотнюз".

През последната седмица на юли Румъния се принуди да изключи единия от двата реактора на електроцентралата край Констанца. АЕЦ "Черна вода" произвежда около 20% от потреблението на ток в северната ни съседка. Властите се опитват да избегнат спирането и на втория реактор като отклонят и пренасочат водите.

Взривяването на скалата в понеделник е успяло да повиши нивото на реката при електроцентралата с около 2 сантиметра, обяви днес националната компания "Румънски води".

В сряда предстои четири шлепа, натоварени със скална маса, да бъдат потопени в Дунав, за да пренасочат част от дебита от ръкав "Бала" към ръкав "Стария Дунав" и оттам към атомната електроцентрала.

На фона кризата в Румъния, министърката на енергетиката Ива Петрова успокои, че АЕЦ "Козлодуй" може да продължи да работи нормално поне още три седмици при сегашния темп, с който се понижава нивото на река Дунав. Не се налага и намаляване на мощността на пети и шести блок.