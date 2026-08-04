Италианка изхвърли лотариен билет с печалба 1 милион евро, по чудо го откри отново

Италианка погрешка изхвърли лотариен билет за 1 милион евро на боклука, а след това с помощта на боклукчиите успя да го изрови от купчините с боклук, съобщи Франс прес.

Служителите на компанията за сметосъбиране претърсили цял камион с боклук, преди да открият билета, който по чудо бил непокътнат, разказа директорът на компанията Роберто Никола Тоскано. Неговата компания оперира в град Битонто, близо до Бари, пише БТА.

Билетът се озовал в боклука по комичен начин. Собственичката му отишла в кварталния магазин в неделя, за да го провери. Машината отчела, че той е "неизплатим", защото търговците на дребно могат да плащат само по-дребни суми от лотарията.

Жената решила, че не е спечелила, оставила билета в магазина и си тръгнала. Връщайки се у дома тя разбира, че в лотарията са изтеглени нейните числа. Тя се втурнала към магазина, но билетът вече бил изхвърлен, а боклукът - събран.

Късметлийката успяла да открие точния камион, който събрал боклука на магазина, и да го спре. Служителите претърсвали контейнера с боклук повече от ден, преди да открият печелившия билет.

„Сред тях бе и билетът, който търсехме, и той, сякаш по чудо, беше все още непокътнат", заяви Тоскано.

Когато казал на притежателката на печелившия билет, че са го намерили, тя се разплакала „от емоция", сподели той. И добави: „Бих я прегърнал, но говорехме по телефона".