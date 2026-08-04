Войната с Иран изтощава американските ракетни запаси

Американската армия е изчерпала голяма част от запасите си от високоточни ракети с голям обсег по време на петмесечната война с Иран, съобщава Ройтерс. Това поражда нови опасения относно военната готовност на САЩ при евентуален нов голям конфликт.

Позовавайки се на трима души, запознати с данните, агенцията съобщава, че армията е използвала „практически всички" ракети от типа Army Tactical Missile Systems (ATACMS), както и по-новите Precision Strike Missiles (PrSM).

Един от източниците е заявил, че САЩ са използвали малко под половината от глобалните си запаси от крилати ракети Tomahawk от началото на войната, въпреки че агенцията не е успяла независимо да потвърди тази информация. Военноморските ракети Tomahawk се изстрелват от разрушители, крайцери и подводници и са предназначени за поразяване на силно защитени цели, без да се излагат на риск пилоти, пише Fox News.

Високоточните ракети ATACMS и PrSM, които струват над 1 милион долара всяка, позволяват на американските сили да нанасят удари по цели от голямо разстояние и се превърнаха в ключови оръжия в съвременната война. ATACMS бяха предоставени и на Украйна за удари по цели на територията на Русия, а PrSM е следващото поколение армейски ракети с по-голям обсег.

Според Ройтерс намаляващите ракетни запаси могат да принудят президента Доналд Тръмп да разчита в по-голяма степен на по-рисковани бомбардировъчни мисии с пилотирани самолети, ако възобнови мащабните атаки срещу Иран.

Тръмп започна военната кампания съвместно с Израел през февруари, след като прогнозира, че конфликтът ще бъде кратък. Но с проточването на войната източници са заявили пред Reuters, че се опасяват, че изчерпването на ракетните запаси може да отслаби способността на американските въоръжени сили да възпират противници като Китай и Русия.

Четвърти източник, запознат с въпроса, е заявил, че макар Централното командване на САЩ почти да е изчерпало запасите си от наземно базирани ракети, с които е разполагало в началото на войната, то продължава да попълва наличностите, като прехвърля ракети от други складове по света.

„Съединените щати разполагат с много повече боеприпаси от която и да е друга държава в света и с много повече, отколкото са ни необходими", пише в свое изявление до агенцията Тръмп.

„Нашите отбранителни компании в момента произвеждат повече боеприпаси от всякога, като едновременно с това разширяват производствените си мощности и оборудването си с рекордни темпове", добавя той.

Макар анализаторите да са съгласни, че производството на ключови боеприпаси в САЩ се е увеличило значително, те предупреждават, че настоящите производствени нива може да не са достатъчни за поддържане на продължителен конфликт с висока интензивност.