ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Спират от производство бензиновия двигател, който ...

Времето София 28° / 28°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23336108 www.24chasa.bg

Путин размрази част от банковите депозити на чужденци в Русия

800
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Владимир Путин Снимка: Архив

Владимир Путин подписа във вторник указ, с който отменя рестрикциите върху банковите депозити на чужденци и на базирани в Русия клонове на чужди компании, съобщи Ройтерс. 

Москва въведе през 2022 година специални банкови сметки тип "С", служещи като финансова блокада срещу страните, които Русия възприема като "неприятелски". Средствата, принадлежащи на чуждестранни инвеститори, на големи западни корпорации и институционални фондове се насочват към тези сметки и на практика са замразени.

От 1 юни тази година банковите сметки на чужденци от "неприятелски" страни също така бяха замразени в специалните сметки тип "С".

С новите изменения тези рестрикции няма да се прилагат за физически лица, на базирани на руска територия клонове на компании и на други регистрирани в Русия структурни единици на чужди компании, пише БТА. 

С указа се постановява, че тези категории чуждестранни вложители имат свободата да се разпореждат със средствата си и да теглят суми в руски рубли, еквивалентни на тези, които са били зачислени по сметките тип "С" от 1 юни тази година до днес, когато влиза в сила указът.

Владимир Путин Снимка: Архив

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Русия

Последно от

България днес

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Джензито Вики: Кога сме заедно и заради какво