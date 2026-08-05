Арестуваха въоръжен мъж в голф клуба на Тръмп в Калифорния

Въоръжен мъж беше задържан на голф игрище, собственост на Доналд Тръмп, в Калифорния. Арестът се случва два дни преди планираното посещение на американския президент, съобщи шерифската служба на окръг Лос Анджелис, цитирана от Франс прес.
Мъжът е привлякъл подозрения, защото „е бил видян да се разхожда по голф игрището, да снима и да записва видео, изглеждал така, сякаш наблюдава дейностите, свързани с планирането на сигурността“, се казва в комюникето.
Арестът е извършен в неделя следобед на игрището в Ранчос Палос Вердес, близо до Лос Анджелис. Очаква се Доналд Тръмп да бъде там днес за вечеря, организирана от Националния комитет на Републиканската партия за набиране на средства.
Заподозреният, идентифициран като Жанин Джон Таеле, е имал „пълнител с 16 патрона“ в джоба на панталона си.
При претърсване на автомобила на 38-годишния мъж шерифските служители са открили „зареден пистолет“ и друг пълнител с боеприпаси, според комюникето.
След това шерифът и антитерористичните служби на ФБР са извършили обиск в дома му в Дауни, предградие на Лос Анджелис.
Там са намерили автоматична пушка, пистолет, бронежилетка, пълнители с голям капацитет, боеприпаси, два радиоприемника и „няколко тетрадки, съдържащи тревожни записки“.
Следователите са предали случая на прокуратурата на Лос Анджелис, която ще реши дали да бъдат повдигнати обвинения, съобщава БТА.
От последната си президентска кампания насам Доналд Тръмп е бил обект на множество опити за покушение.
Armed man arrested at Trump’s CA golf course 38-year-old Jeanine John Taele caught Sunday at Trump National Golf Club in Rancho Palos Verdes monitoring security, with loaded pistol & ammo. Home search found more weapons + body armor. Trump visits for fundraiser Tuesday. pic.twitter.com/Ir5A1O8VDR— J.Akecheta (@Xfiles1111) August 5, 2026
The Los Angeles County Sheriff’s Department said Tuesday it had presented to the county District Attorney’s Office the case of an armed man arrested at U.S. President Donald Trump’s golf club in the coastal city of Rancho Palos Verdes. https://t.co/bAwFMlLJ1N— BusinessToday Malaysia (@BusinessTodayM1) August 5, 2026