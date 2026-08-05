Четири района в Гърция с най-висока степен на опасност от пожари, властите зоват за повишено внимание

Гръцките власти обявиха най-високата пета степен за опасност от горски пожари за четири района на страната заради очакваните високи температури, сухото време и силния вятър, съобщи БТА. Повишен риск има и в още редица области, където екипите на пожарната и гражданската защита са в готовност за бърза реакция.

Предупреждението засяга Атика, включително районите около Атина, централна Гърция, остров Евия, остров Хиос и Пелопонес , в които комбинацията от жега, ниска влажност и поривист вятър създава условия дори малък огън да се разрасне за минути. Затова местните власти призовават жителите и туристите да избягват всякакви дейности, които могат да предизвикат пожар - палене на огън, използване на машини, които образуват искри, както и изгаряне на суха растителност.

Предупреждението идва само дни след като Гърция се бори с няколко големи пожара край Атина и на остров Кефалония. На места се стигна до евакуации, а стотици пожарникари, самолети и хеликоптери продължават да се борят с огнените фронтове. При една от операциите загинаха двама души след сблъсък на противопожарни хеликоптери.

През последните години Гърция редовно е изправена пред тежки летни пожари. Заради климатичните промени, продължителните горещи вълни и засушаването пожарният сезон става все по-дълъг и по-труден за овладяване, а властите все по-често издават предупреждения от най-висока степен още преди избухването на нови огнища.