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Тръмп: Или Ормузкият проток ще бъде отворен много скоро, или Иран ще бъде ударен много силно

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снимка: Ройтерс

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че Ормузкият проток ще бъде отворен „много скоро, или пък (иранците) ще бъдат ударени много силно“, предаде Франс прес.

„Имаме много добри разговори“, добави в интервю за телевизия „Фокс нюз" американският държавен глава, който е на посещение в щата Калифорния. Той увери, че Иран желае да постигне споразумение.

„Имам време“, каза още президентът републиканец относно този конфликт, който продължава повече от пет месеца.

Според сайта „Аксиос", който цитира „регионални източници“, се обсъжда временно 60-дневно споразумение за организиране на преминаването през протока между Персийския и Оманския залив.

Това предварително споразумение, което може да бъде обявено още днес, предвижда според „Аксиос" всички кораби, влизащи в протока, да използват северен маршрут в ирански води, а всички излизащи — южен маршрут в омански води, без такси или право на преминаване, съобщава БТА.

През тези шестдесет дни в очакване на окончателно споразумение средната част на протока ще бъде разминирана. Компромисът обаче все още не е утвърден, отбелязва Франс прес.

снимка: Ройтерс

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