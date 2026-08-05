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Най-малко двама загинаха при руски удари срещу Киев и областта, десетки са ранените

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По информация на местните власти атаката е извършена с балистични ракети и дронове.

Най-малко двама души са загинали, а десетки са ранени след поредната руска въздушна атака срещу Киев и Киевска област през нощта, съобщи БТА.

Според украинските власти едната жертва е в столицата, а другата - в околностите на града. Ударите са причинили пожари и сериозни щети по жилищни и промишлени сгради, а спасителните екипи продължават да разчистват отломките, тъй като има опасения, че под тях може да има затрупани хора.

По информация на местните власти атаката е извършена с балистични ракети и дронове. В различни райони на Киев са избухнали пожари, нанесени са щети на складове, жилищни сгради и друга инфраструктура. При една от експлозиите е засегната и промишлена зона, а аварийните служби са реагирали и на изтичане на амоняк.

Русия засили въздушните си удари срещу украинската столица през последните седмици. Атаките често се извършват през нощта с комбинирано използване на ракети и дронове, което затруднява работата на противовъздушната отбрана. Само преди няколко дни друга атака срещу Киев отне живота на най-малко девет души и рани десетки.

Москва твърди, че нанася удари по военни и стратегически обекти, докато Киев обвинява Русия, че атакува цивилна инфраструктура и жилищни квартали.

Войната, започнала с пълномащабното руско нахлуване през февруари 2022 г., продължава с интензивни въздушни нападения и от двете страни на фронта.

По информация на местните власти атаката е извършена с балистични ракети и дронове.

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