ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Оперираха ас на съперника на ЦСКА в Лига Европа

Времето София 19° / 19°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23336442 www.24chasa.bg

Зеленски: Готови сме за преговори с Русия, очакваме САЩ да са активни през август

2268
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Украинският президент Володимир Зеленски Снимка: Facebook/Володимир Зеленський

Украйна е готова за преговори във всички възможни формати и очаква САЩ да играят активна роля през август. Това съобщи украинският президент Володимир Зеленски във вечерното си обръщение.

Президентът каза, че Украйна продължава да координира тясно действията си със САЩ.

„Първо, среща относно преговорите — преди всичко нашата координация със Съединените щати. Ние сме в ежедневен контакт с пратениците на президента Тръмп и това е важно. На срещата във Вашингтон обсъдихме как могат да бъдат създадени нови обстоятелства, които да позволят истинска дипломация. Работим, за да се случи всичко това. Буданов, Умеров, Арахамия и Кислиця представиха доклади — всеки за своя елемент от преговорния процес — къде се намираме в преговорите и какво се случва в Москва по отношение на тях. Ще бъдем готови за срещи във всеки формат и очакваме Уиткоф и Къшнър да бъдат активни сега, през август“, каза Зеленски.

Президентът добави, че Украйна работи и с други международни партньори, особено държави от Персийския залив, които могат да подкрепят както дипломатическите усилия, така и нуждите на Украйна в областта на сигурността.

„Все още не го правим публично — без подробности. Не можем да разкриваме всичко. Ще бъдем благодарни на нашите партньори за постигнатите резултати“, каза Зеленски.

Държавният секретар на САЩ Марко Рубио заяви, че Вашингтон възнамерява да засили усилията за постигане на мирно уреждане в Украйна, припомня Укринформ, цитирана от БТА.

Украинският президент Володимир Зеленски Снимка: Facebook/Володимир Зеленський

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Европа

Последно от

България днес

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Джензито Вики: Кога сме заедно и заради какво