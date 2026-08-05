Премиерът на Нидерландия увери Зеленски: Подкрепата ни за Украйна остава непоколебима

Нидерландският премиер Дик Схоф е потвърдил пред украинския президент Володимир Зеленски, че страната му ще продължи да подкрепя Украйна политически, военно и финансово, съобщи БТА. Двамата са разговаряли по телефона за развитието на войната, необходимата помощ за Киев и сътрудничеството между двете държави.

По думите на Зеленски по време на разговора са били обсъдени нуждите на украинската армия, засилването на противовъздушната отбрана и координацията с европейските партньори. Украинският президент е благодарил на Нидерландия за досегашната помощ и е подчертал, че тя е от решаващо значение за защитата на страната.

Дик Схоф оглави нидерландското правителство през юли 2024 г., след като след месеци на трудни коалиционни преговори беше сформиран нов кабинет. За разлика от повечето свои предшественици той не е партиен лидер, а дългогодишен държавен служител. Преди да стане премиер, Схоф е ръководил нидерландската служба за борба с тероризма и сигурността и е заемал високи постове в няколко министерства.

Нидерландия е сред държавите в Европа, които оказват най-сериозна подкрепа на Украйна след началото на руската инвазия през февруари 2022 г. Страната е част от международната коалиция за предоставяне на изтребители F-16, обучава украински пилоти и военни, доставя системи за противовъздушна отбрана, боеприпаси и друга военна техника. Хага вече обяви и пакет от 3,5 милиарда евро помощ за Украйна през 2026 г., като продължава да настоява Европейският съюз да запази единната си позиция срещу руската агресия.

Разговорът между Схоф и Зеленски идва в момент, когато Русия продължава почти ежедневните си въздушни удари срещу украински градове, а Киев призовава западните си партньори за още средства за противовъздушна отбрана и по-бързи доставки на обещаното въоръжение. На този фон уверенията на Нидерландия се възприемат като пореден знак, че една от най-активните европейски държави в подкрепа на Украйна няма намерение да променя курса си.