Тайван започна най-мащабните си военни учения при растящо напрежение с Китай

Тайван започна днес ежегодните си военни учения „Хан Куан". Тази година те са най-мащабните досега и ще продължат 10 дни, съобщи БТА.

Маневрите се провеждат на фона на засилващия се военен натиск от страна на Китай, който смята острова за своя територия и не изключва използването на сила, за да го постави под свой контрол.

В ученията участват над 20 000 военнослужещи, сред които около 5000 резервисти. За първи път армията ще тества как държавните институции и населението биха реагирали при ограничен достъп до интернет, както и как ще продължат да работят командните центрове, логистиката и снабдяването при евентуална атака. Ученията включват още прехвърляне на бойна техника, разполагане на изтребители и военноморски сили и симулации на различни сценарии за отбрана.

Военните маневри се провеждат всяка година от 1984 г., но през последните години стават все по-мащабни и по-реалистични. Причината е нарастващото напрежение в Тайванския проток, където Пекин редовно изпраща бойни кораби и самолети около острова и провежда свои военни учения, с които демонстрира сила.

Китай смята демократично управлявания Тайван за част от своята територия и многократно е заявявал, че при необходимост ще използва военна сила за „обединение". Тайван отхвърля тези претенции и подчертава, че бъдещето на острова може да бъде решавано единствено от неговите граждани. Именно затова тазгодишните учения са насочени не само към подготовката на армията, но и към готовността на цялото общество да реагира при евентуална криза.