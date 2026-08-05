Аржентина и Бразилия в дипломатически сблъсък след изказванията на Милей

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Бразилия е поискала аржентинският посланик да напусне страната и е решила да понижи нивото на дипломатическото си представителство в отношенията с Аржентина до ранг шарже д'афер, съобщи аржентинското правителство, цитирано от Франс прес.

Отсега нататък отношенията между двете държави ще се управляват на равнище шарже д'афер. Това е първият подобен случай в най-новата история между двете съседни държави.

Говорител на бразилското външно министерство заяви, че президентът на Аржентина Хавиер Милей е нарекъл президента на Бразилия Луиз Инасиу Лула "крадец" три пъти от неделя насам. Милей използва подобни изрази и на 25 юли по време на партийния конгрес на сенатор Флавио Болсонаро, син на бившия президент, който ще бъде съперник на Лула на изборите през октомври.

Милей също така нарече съдията от Върховния съд Александре де Мораеш „боклук" по време на конгреса. Де Мораеш отказа искането на аржентинския президент да посети бившия президент Жаир Болсонаро, който е под домашен арест и изтърпява 27-годишна присъда за опит за преврат.

Бразилското правителство отзова посланика си в Буенос Айрес, Жулио Бители, през юли — ден след първите нападки на Милей срещу Лула. Оттогава интересите на Бразилия в Аржентина се представляват от шарже д'афер — по-нисък дипломатически ранг.

Бители няма да се върне в Аржентина, докато Милей продължава да прави агресивни изказвания срещу Лула, подчерта говорителят.

Бразилският президент не е коментирал думите на Милей. Двамата поддържат хладни отношения, откакто аржентинският лидер встъпи в длъжност през декември 2023 г.

Милей е близък съюзник на американския президент Доналд Тръмп, чиято администрация е в конфликт с Лула да Силва, отбелязва АП. По-рано днес Държавният департамент на САЩ анулира визата на бразилската посланичка във Вашингтон в отговор на отказа на Бразилия миналия месец да издаде визи на двама американски дипломати, които искаха да посетят страната преди предстоящите избори.

Лула да Силва беше официално обявен за кандидат за преизбиране в неделя на конгреса на Партията на трудещите се, на който мнозина изразиха опасения от чужда намеса в изборния процес, съобщи БТА.

Вицепрезидентът Жералдо Алкмин, консерватор, който отново ще бъде кандидат за вицепрезидент до Лула, заяви, че електронната избирателна система на страната е толкова ефективна, че „не приема никакви гласове от аржентинци и американци" — препратка към Милей и Тръмп.