Албания мобилизира над 700 души в борбата с 20 горски пожара

Албанските власти са мобилизирали 727 пожарникари, военнослужещи и служители на службите за извънредни ситуации, за да се справят с 20 горски пожара, избухнали в различни части на страната през последното денонощие, съобщи БТА, като цитира албанската агенция АТА. По данни на властите 11 от огнищата вече са овладени, а работата по останалите продължава.

В гасенето участват пожарни екипи, армията, местните власти и доброволци. На места са използвани и хеликоптери, тъй като високите температури, силният вятър и пресеченият терен затрудняват овладяването на пламъците. Засега няма данни за пострадали хора или за сериозни щети по населени места.

Албания, както и други балкански държави, е изправена пред тежък пожароопасен сезон. Само през последните седмици страната се бори с десетки пожари, а огънят на няколко места наложи евакуацията на жители и туристи. Властите призовават хората да не палят огън на открито и да подават сигнали при най-малки признаци на пожар.

Пожарите тази година създават сериозни проблеми в голяма част от Южна Европа. Освен Албания, с мащабни огнени стихии се борят още Гърция, България, Черна гора и други държави на Балканите, където горещото и сухо време значително увеличава риска от бързото разпространение на огъня.