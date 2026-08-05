Русия твърди, че е поразила логистични центрове за западно оръжие край Киев

Руското министерство на отбраната съобщи, че през изминалата нощ е нанесло удари по логистични центрове край Киев, използвани за приемане, съхранение и разпределение на западно оръжие и военна техника за украинската армия, съобщи БТА. Москва твърди още, че всички набелязани цели са били поразени, но информацията не може да бъде независимо потвърдена.

Съобщението идва часове след една от най-тежките руски атаки срещу украинската столица през последните седмици. По данни на украинските власти при нощните удари срещу Киев и Киевска област са загинали най-малко 15 души, а десетки са ранени. Засегнати са жилищни сгради, складове и промишлени обекти, а спасителните екипи продължават да разчистват отломките.

Руската страна твърди, че атакува единствено военни обекти и инфраструктура, свързана с украинската армия. Киев обаче заявява, че при ударите са поразени цивилни райони и жилищни квартали, а сред жертвите има мирни жители. На този етап няма независимо потвърждение на руските твърдения за характера на поразените цели.

През последните месеци Русия засили атаките срещу украински логистични бази, складове и транспортна инфраструктура, през които според Москва преминават доставките на западно въоръжение. Украйна от своя страна настоява, че тези удари все по-често засягат и цивилни обекти, и отново призова западните си съюзници да ускорят доставките на системи за противовъздушна отбрана и боеприпаси.