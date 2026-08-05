Разбиха международна мрежа за незаконен улов на червени корали край остров Скопелос

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Яхта, използвана като плаваща база за незаконен улов на защитени червени корали, беше задържана край гръцкия остров Скопелос. На борда е открит товар на приблизителна стойност 800 000 евро.

До разкриването на схемата се стигнало след проверка на транспортна компания от гръцката Независима служба за публични приходи (AADE). Чрез анализ на риска инспекторите засекли подозрителни пратки с неясно описано съдържание, изпращани предимно към италиански пристанища.

Следите отвели проверяващите до яхта, наета от италиански граждани за развлекателни пътувания. При проверката на плавателния съд са открити защитени корали, водолазно оборудване, специални инструменти за отделянето им от морското дъно и пригодени складове за тяхното съхранение и транспортиране.

Според властите става дума за организирана и продължителна незаконна дейност. Червеният корал достига изключително високи цени на международния пазар и се използва за изработването на скъпи бижута и декоративни предмети.

Разследването продължава. Гръцките служби издирват други възможни участници в схемата, а съвместно с италианските власти се опитват да установят получателя на товара. Не се изключва зад незаконната дейност да стои международна престъпна мрежа.