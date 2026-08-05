ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Блатер предлага Инфантино да бъде сменен с жена

Времето София 23° / 23°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23336780 www.24chasa.bg

На Халкидики пропищяха от туристическите автобуси

Бойка Атанасова, Атина

1696
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
На Халкидики пропищяха от туристическите автобуси

Жители от района на Геракини настояват за незабавни мерки срещу туристическите автобуси и тежкотоварните автомобили, които преминават по вътрешните улици въпреки забраната за движение на превозни средства над 3,5 тона.

Според подадения сигнал пътят е частен и се изгражда и поддържа със средства на собствениците. Редовното преминаване на тежки автомобили вече е причинило повреди по настилката, която не е предназначена за подобно натоварване. Жителите се опасяват и от аварии по тръбопроводите и останалата подземна инфраструктура.

Основното им притеснение е свързано с безопасността на децата, пешеходците и велосипедистите. През летния сезон селището е пълно с туристи, а автобусите преминават на малко разстояние от играещи деца и хора, движещи се по улиците.

По данни на местните жители някои шофьори извършват опасни маневри, пресичат двойната непрекъсната линия и използват изхода на селището като вход. Участъкът се намира в близост до завой с ограничена видимост, което увеличава опасността от катастрофа.

Съгласно вътрешния правилник на селището пътищата са предназначени основно за пешеходци, леки автомобили и велосипеди. Движението на камиони и други тежки превозни средства се допуска само при необходимост и след разрешение от управата.

Жителите са сезирали писмено община Полигирос, областната администрация на Централна Македония и полицията. От областната управа посочили, че решаването на проблема е от компетентността на общината, но до момента не са предприети конкретни действия.

Местните предупреждават, че мерки трябва да бъдат взети незабавно, преди да се стигне до тежък пътен инцидент.

На Халкидики пропищяха от туристическите автобуси

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Балкани

Последно от

България днес

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Джензито Вики: Кога сме заедно и заради какво