На Халкидики пропищяха от туристическите автобуси

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Жители от района на Геракини настояват за незабавни мерки срещу туристическите автобуси и тежкотоварните автомобили, които преминават по вътрешните улици въпреки забраната за движение на превозни средства над 3,5 тона.

Според подадения сигнал пътят е частен и се изгражда и поддържа със средства на собствениците. Редовното преминаване на тежки автомобили вече е причинило повреди по настилката, която не е предназначена за подобно натоварване. Жителите се опасяват и от аварии по тръбопроводите и останалата подземна инфраструктура.

Основното им притеснение е свързано с безопасността на децата, пешеходците и велосипедистите. През летния сезон селището е пълно с туристи, а автобусите преминават на малко разстояние от играещи деца и хора, движещи се по улиците.

По данни на местните жители някои шофьори извършват опасни маневри, пресичат двойната непрекъсната линия и използват изхода на селището като вход. Участъкът се намира в близост до завой с ограничена видимост, което увеличава опасността от катастрофа.

Съгласно вътрешния правилник на селището пътищата са предназначени основно за пешеходци, леки автомобили и велосипеди. Движението на камиони и други тежки превозни средства се допуска само при необходимост и след разрешение от управата.

Жителите са сезирали писмено община Полигирос, областната администрация на Централна Македония и полицията. От областната управа посочили, че решаването на проблема е от компетентността на общината, но до момента не са предприети конкретни действия.

Местните предупреждават, че мерки трябва да бъдат взети незабавно, преди да се стигне до тежък пътен инцидент.