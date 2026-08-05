ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Премиерът: С придобиването на Института „Илия Гадж...

Времето София 27° / 27°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23336912 www.24chasa.bg

Турски съд е разпоредил блокирането на профил в Х, свързан с Имамоглу, съперника на Ердоган

2408
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Екрем Имамоглу СНИМКА: X/@ekrem_imamoglu

Социалната мрежа X съобщи, че турски съд е разпоредил да бъде блокиран в страната профилът на офиса за президентската кампания на задържания кмет на Истанбул Екрем Имамоглу, съобщи БТА. От компанията уточняват, че са изпълнили съдебното разпореждане, но едновременно с това са го обжалвали, тъй като според тях то ограничава свободата на изразяване.

Имамоглу е смятан за най-сериозния политически съперник на турския президент Реджеп Тайип Ердоган. Той беше арестуван през март 2025 г. по обвинения в корупция, които отхвърля като политически мотивирани. Задържането му предизвика най-мащабните антиправителствени протести в Турция от повече от десетилетие, а опозицията определи действията срещу него като опит да бъде отстранен от бъдещата президентска надпревара.

Според X достъпът до профила е ограничен само за потребителите в Турция, а извън страната той остава видим. Компанията предупреждава, че ако не изпълни съдебното разпореждане, рискува по-тежки санкции, включително ограничаване на достъпа до цялата платформа в Турция. В същото време от X подчертават, че ще продължат да оспорват подобни решения по съдебен път.

Случаят е пореден пример за напрежението между турските власти и социалните мрежи. През последните години Анкара нееднократно е разпореждала премахване или ограничаване на онлайн съдържание с мотиви, свързани с националната сигурност и обществения ред, а правозащитни организации определят тези мерки като ограничаване на свободата на словото.

Екрем Имамоглу СНИМКА: X/@ekrem_imamoglu
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Балкани

Последно от

България днес

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Джензито Вики: Кога сме заедно и заради какво