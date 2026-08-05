Турски съд е разпоредил блокирането на профил в Х, свързан с Имамоглу, съперника на Ердоган

Социалната мрежа X съобщи, че турски съд е разпоредил да бъде блокиран в страната профилът на офиса за президентската кампания на задържания кмет на Истанбул Екрем Имамоглу, съобщи БТА. От компанията уточняват, че са изпълнили съдебното разпореждане, но едновременно с това са го обжалвали, тъй като според тях то ограничава свободата на изразяване.

Имамоглу е смятан за най-сериозния политически съперник на турския президент Реджеп Тайип Ердоган. Той беше арестуван през март 2025 г. по обвинения в корупция, които отхвърля като политически мотивирани. Задържането му предизвика най-мащабните антиправителствени протести в Турция от повече от десетилетие, а опозицията определи действията срещу него като опит да бъде отстранен от бъдещата президентска надпревара.

Според X достъпът до профила е ограничен само за потребителите в Турция, а извън страната той остава видим. Компанията предупреждава, че ако не изпълни съдебното разпореждане, рискува по-тежки санкции, включително ограничаване на достъпа до цялата платформа в Турция. В същото време от X подчертават, че ще продължат да оспорват подобни решения по съдебен път.

Случаят е пореден пример за напрежението между турските власти и социалните мрежи. През последните години Анкара нееднократно е разпореждала премахване или ограничаване на онлайн съдържание с мотиви, свързани с националната сигурност и обществения ред, а правозащитни организации определят тези мерки като ограничаване на свободата на словото.