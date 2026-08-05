Денонощни аптеки отварят на летищата в Атина и Солун

Денонощни аптеки ще обслужват пътниците на двете най-големи летища в Гърция – „Елефтериос Венизелос" в Атина и „Македония" в Солун. Те ще работят 24 часа в денонощието.

С ново съвместно министерско решение се определят условията за откриването и функционирането на аптеките, които ще бъдат част от основната инфраструктура за обслужване на пътниците и посетителите.

На всяко от двете летища ще могат да работят до две аптеки. Те може да бъдат разположени в зоните за пристигащи или заминаващи пътници, преди или след проверките за сигурност.

Помещенията ще могат да се намират както на приземните, така и на по-високите етажи на терминалите. Задължително условие е да осигуряват пълен достъп за хора с увреждания и пътници с ограничена подвижност.

Разрешенията за откриване и работа ще се издават съгласно действащото фармацевтично законодателство и под контрола на компетентните институции. Предвидена е и възможност съществуващи аптеки да бъдат преместени от съответните общински райони на територията на летищата.

Новата мярка ще осигури постоянен достъп до лекарства и фармацевтични услуги независимо от часа на пристигане или заминаване. Очаква се тя да улесни милионите туристи, международни пътници и хора, пътуващи по работа, които преминават през двете основни въздушни гари на Гърция всяка година.