Над 40% от Гърция остава в много висок риск от пожари

Ситуацията с горските пожари в Гърция остава усложнена, като над 40% от територията на страната е под предупреждение за много висок или изключително висок риск от възникване на пожари, съобщи БТА, като цитира гръцките власти. В няколко района пожарникарите продължават да се борят с активни огнища, а гражданите са призовани да бъдат особено внимателни.

Според гръцката противопожарна служба най-сериозна остава опасността в райони на Атика, Пелопонес, Централна Гърция и на някои острови, където високите температури, силният вятър и продължителното засушаване създават условия огънят да се разпространява много бързо. На места има забрана за достъп до горски райони и се извършват засилени патрули.

Гърция се бори с тежък пожароопасен сезон вече няколко седмици. Само през последните дни пожарите наложиха евакуацията на жители и туристи в различни части на страната, а в гасенето се включиха стотици пожарникари, доброволци, самолети и хеликоптери. Европейски държави, сред които Франция и Румъния, изпратиха допълнителна помощ за овладяване на огнената стихия.

Заради все по-честите екстремни пожари гръцките власти инвестират и в нови технологии. От тази година страната използва специална система от сателити, която открива огнища още в ранна фаза и следи разпространението им в реално време, за да могат екипите да реагират по-бързо.