Застреляха инфлуенсър по време на живо излъчване в TikTok, наистина умря

Мексиканският инфлуенсър Сесар Гастелум беше застрелян във вторник, докато излъчваше на живо с приятели пред ресторант за бързо хранене в град Кулиакан в северозападната част на Мексико, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Гастелум, който има близо 600 000 последователи в ТикТок и е известен с комедийните си клипове, излъчвал на живо пред заведението, когато двама души с каски се приближили на мотоциклет към него и приятелите му. На запис от прякото излъчване, гледан от Ройтерс, се вижда как водачът на мотоциклета стреля с пистолет директно по Гастелум.

Служител на силите за сигурност в щата Синалоа потвърди смъртта на Гастелум. Той заяви, че "се провежда мащабна операция на силите за сигурност".

Убийството се случва на фона на продължаващото насилие в столицата на Синалоа - Кулиакан, която е в центъра на конфликт за влияние между враждуващи фракции на организираната престъпност.

Стрелбата напомня за убийството през май 2025 г. на мексиканската инфлуенсърка Валерия Маркес, която беше застреляна по време на пряко предаване в ТикТок от салона за красота, където работеше в Запопан, щата Халиско. Според прокуратурата мъж влязъл в салона и застрелял 23-годишната Маркес. Смъртта ѝ беше разследвана съгласно протоколите за фемицид.

Мексиканските власти миналия месец обявиха, че са арестували в Халиско Рамон Анхел Алварес Аяла, известен като Ел Ерe I, когото министърът на сигурността Омар Гарсия Харфуч идентифицира като лидер на престъпна клетка, свързана с картела "Халиско - Ново поколение". Властите свързаха Алварес Аяла с убийството на Маркес и го обвиниха, че е наредил и финансирал убийството на кмета на Уруапан Карлос Мансо през ноември 2025 година.