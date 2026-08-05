Тръмп: Цял ден водим много добри разговори с Иран

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че Вашингтон и Техеран водят „много добри разговори" и изрази надежда, че скоро може да бъде постигнат напредък в преговорите, съобщи БТА. По думите му преговорите са продължили през целия ден и засега се развиват в положителна посока, въпреки че окончателно споразумение все още няма.

Изказването на Тръмп идва след месеци на силно напрежение между двете държави, белязани от военни действия, взаимни заплахи и спорове около ядрената програма на Иран и корабоплаването през Ормузкия проток. Именно затова новината за напредък в преговорите беше посрещната с оптимизъм от финансовите пазари, а цените на петрола се понижиха заради очакванията, че рискът от нова ескалация може да намалее.

По информация на американски медии в разговорите участват и посредници от Оман и Катар, които от месеци се опитват да сближат позициите на Вашингтон и Техеран. Сред най-важните теми са възстановяването на свободното корабоплаване през Ормузкия проток, както и бъдещи договорености по иранската ядрена програма и санкциите срещу страната.

Въпреки оптимистичния тон Тръмп предупреди, че ако разговорите се провалят, САЩ са готови да реагират твърдо. От иранска страна засега също се говори за конструктивни контакти, но официален Техеран остава предпазлив и подчертава, че окончателно споразумение все още не е постигнато.