Хърватия обяви червен код за екстремна жега - 40 градуса

Червен код за екстремно високи температури е обявен в части на Хърватия, съобщи БТА. Националната метеорологична служба предупреждава, че в следващите дни термометрите на места ще достигнат 40 градуса, а горещините крият сериозен риск за здравето, особено за възрастните хора, децата и хората с хронични заболявания.

Най-високата степен на предупреждение е в сила за районите на Загреб, Риека, Сплит и Дубровник, където освен много високите дневни температури се очакват и тропически нощи, без съществено захлаждане. Именно липсата на по-ниски температури през нощта увеличава риска от топлинен удар и други здравословни проблеми.

Властите призовават хората да избягват престой на открито в най-горещите часове на деня, да приемат повече течности и да не оставят деца или домашни любимци в паркирани автомобили. Повишена готовност има и заради опасността от възникване на горски пожари, която се увеличава заради продължителното засушаване и високите температури.

Хърватия е сред няколкото балкански държави, засегнати от продължителната гореща вълна. Подобни предупреждения през последните дни бяха издадени и в Гърция, Сърбия и Албания, където екстремните температури вече доведоха до множество горски пожари и затрудниха работата на спасителните служби.