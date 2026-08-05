Иран и Оман са близо до сделка за отваряне на Ормузкия проток

Иран и Оман са близо до постигането на временно споразумение за повторното отваряне на Ормузкия проток, като Съединените щати настояват договорката да бъде официално обявена още днес, съобщава Axios, позовавайки се на регионални източници.

Преговорите се водят от няколко седмици и целят възстановяване на прекратяването на огъня между Вашингтон и Техеран, както и подновяване на разговорите по ново ядрено споразумение.

Според обсъжданите параметри Иран ще получи значително по-голям контрол върху корабоплаването през стратегическия проток – нещо, с което не разполагаше преди войната. Предвижда се 60-дневно временно споразумение между Оман и Иран, което може да бъде удължено, ако страните постигнат напредък към постоянно уреждане на режима на корабоплаване.

По силата на проекта всички кораби, влизащи в Персийския залив, ще преминават през северен коридор в ирански териториални води, а излизащите към Арабско море – през южен коридор в омански води, като движението ще се координира между двете държави. През първоначалния 60-дневен период не се предвижда събиране на такси, въпреки че ирански представители са заявили, че при бъдещо постоянно споразумение корабите може да бъдат задължени да плащат „сервизна такса", която да се разпределя поравно между Иран и Оман.

Съществен елемент от договорката е разминирането на средната част на протока, където все още има поставени мини. Двете страни планират в рамките на 30 дни да разчистят централния коридор, който впоследствие да се използва за двупосочно корабоплаване при условията на бъдещо постоянно споразумение.

Ормузкият проток е една от най-важните морски артерии в света, през която преминава значителна част от глобалния износ на петрол и втечнен природен газ. В най-тясната си точка той е широк едва 21 морски мили. Макар че в протока практически няма международни води, тъй като териториалните води на Иран и Оман се припокриват, Конвенцията на ООН по морско право (UNCLOS) го определя като международен проток. Това задължава двете крайбрежни държави да осигуряват свободно транзитно преминаване на чуждестранни търговски и военни кораби.

Според регионални източници в посредническите усилия са участвали представители на Катар, Пакистан и Саудитска Арабия, а Белият дом е играл активна роля в преговорите. През последните дни са проведени няколко телефонни разговора между специалния пратеник на президента на САЩ Доналд Тръмп Стив Уиткоф, иранския външен министър Абас Арагчи и външния министър на Оман Бадр ал Бусаиди.

На този фон напрежението между Вашингтон и Техеран остава високо. Президентът Тръмп предупреди Иран, че може да бъде изправен пред „обезглавяване на режима", ако не се съгласи на ново споразумение, докато ирански представители заплашиха с удари по американски военни кораби, ако САЩ не прекратят военноморския натиск срещу страната, съобщава БТА. Именно затова евентуалното споразумение за Ормузкия проток се разглежда като ключов тест за възможността за по-широка деескалация в региона и за възстановяване на дипломатическия диалог между Иран и Съединените щати.