КМГ: „Тианцяо“ възражда традициите и изгражда световна сцена за сценични изкуства

Зоната за сценични изкуства „Тианцяо" е място, където традиционната култура се среща със съвременното творчество и където се събират театри, сценични зали и творчески инкубатори.

„Тианцяо" се разпростира по южната част на Централната ос на Пекин. Това е културен клъстер с площ от 2,07 квадратни километра, който оживява с млади драматурзи, които пишат сценарии в ателиета в хутуни, акробатични трупи, които поставят представления, свързани с нематериалното културно наследство, и голям център за изкуства, в който се провежда ежегодният фестивал на музикалния театър.

„Преди две десетилетия Тианцяо се характеризираше с порутени сгради и разпръснати улични сергии, но през късния период на династията Цин (1644–1911) и в годините преди основаването на Китайската народна република през 1949 г. този район беше оживено място, където хиляди артисти идваха, за да представят театрални постановки, традиционна музика и акробатика", заяви Ин Исин, председател на „Тианцяо Зенит Груп". СНИМКА: КМГ Снимка: Китайска медийна група

За да се възроди това наследство беше стартиран мащабен проект за обновяване. Центърът за сценични изкуства „Тианцяо" отвори врати през 2015 г., като предлага целогодишна програма от театрални представления, мюзикъли, концерти и балети. В следващите години в района се появиха още театри, творчески инкубатори и ателиета, разположени в хутуни.

Тази трансформация положи основите за възраждането на Тианцяо като процъфтяващ център за сценични изкуства.

„Елате в Тианцяо за мюзикъли" е повече от слоган – това се е превърнало в част от ежедневието тук. Днес Тианцяо е домакин на международни мюзикъли като „Фантомът на операта" и „Нотр-Дам де Пари", наред с оригинални китайски продукции, включително „Сирачето от Джао" и „Дванадесетте часа на Чан'ан", които печелят признание от публиката в страната и чужбина.

„Невероятно е! Сценографията е уникална, а актьорският състав представя впечатляващи изпълнения", каза Ма Ихан, млада китайска любителка на театъра, която е посетила множество представления тук, включително „Елизабет" и „Моцарт: Опера Рок".

Джон Оуен-Джоунс, една от водещите звезди на „Фантомът на операта", заяви, че нарастващата публика в Китай за западни мюзикъли може да допринесе за появата на нова вълна от местни продукции, като вече се появяват все повече добре изпипани оригинални китайски мюзикъли. СНИМКА: КМГ Снимка: Китайска медийна група

Освен това акробатични трупи редовно изнасят представления в театъра „Уаншън" в Тианцяо, докато потапящи в атмосферата продукции, фокусирани върху нематериалното културно наследство на Китай, привличат тълпи от посетители. Места като Музеят „Тианцяо Импрешън" използват технологии за добавена реалност (AR) и за разпознаване на движение, за да съживят изчезващите народни изкуства, докато неговият архив от 20 000 тома народна литература е отворен за обществеността безплатно.

Ян Шуцон, генерален директор на Центъра за сценични изкуства „Тианцяо", заяви, че тази година в залата ще бъдат поставени редица емблематични международни мюзикъли. Програмата на английски език включва „Чикаго" и „Кинки Буутс", а френските представления са „Дон Жуан" и „Сирано дьо Бержерак".

Адаптациите на китайски език също набират популярност. Сред най-забележителните продукции са „Предаността на заподозрения Х", „Балада за убийство" и „Граф Монте Кристо".

Тези постановки бележат решаваща стъпка в еволюцията на Центъра за сценични изкуства „Тианцяо".

„В бъдеще ще продължим да съхраняваме културното наследство на Китай, да насърчаваме нови форми на културни дейности и да превърнем зоната за сценични изкуства „Тианцяо" в глобална сцена, където процъфтяват културният обмен и сценичните изкуства", заяви Ин.