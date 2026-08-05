КМГ: Глобалните инфлуенсъри започнаха обиколката си в Синдзян със завладяваща изложба в музея на град Кучъ

Вчера в град Кучъ, Синдзян-уйгурския автономен район, започна обиколката на глобалните инфлуенсъри, която бе организирана от КМГ. Церемонията по откриването на обиколката се проведе в музея на града. В него се показва хилядолетната култура на Кучъ чрез завладяваща изложба и интерактивни преживявания, с което се разказват богата древна история на цивилизациите по пътя на коприната и жизнеността в настоящето.

Инфлуенсърите ще продължават обиколката си по три маршрута в района Аксу и ще запишат и споделят уникалните природни пейзажи, културните наследства, етническите обичаи и жизнеността на развитието в Синдзян.