Банка UBS коригира в посока нагоре прогнозата си за растежа на БВП на Хонконг за 2026 г. до 4,5%

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Швейцарската банка UBS коригира в посока нагоре прогнозата си за икономическия растеж на Хонконг за 2026 г. до 4,5% от предишната прогноза от 3,3%, като се позовава на стабилната динамика на растежа.

Банката заяви, че се очаква износът на стоки с висока добавена стойност от Хонконг да продължи да играе водеща роля до края на годината, докато активността на финансовите пазари ще остане стабилна, а вътрешните инвестиции ще се подобрят.

Частното потребление ще нараства с устойчиви темпове, като по-нататъшното възстановяване на туризма ще подкрепи износа на услуги, добави UBS.

Отбелязвайки, че Хонконг изготвя своя първи петгодишен план, UBS заяви, че този план ще бъде ключов за отключването на нов потенциал за растеж.

Успешното планиране и изпълнение на плана ще спомогнат за стабилизиране на растежа през различните бизнес цикли и ще засилят основната тенденция на растеж в средносрочен и дългосрочен план, заяви банката, като добави, че подкрепата от централните власти също ще продължи да подсилва растежа на Хонконг в бъдеще.

Официалните данни показват, че брутният вътрешен продукт на Хонконг е нараснал с 5,1% на годишна база през първата половина на 2026 г., надминавайки пазарните очаквания.