Индустрията за изкуствен интелект в Китай надхвърля 1,2 трлн. юана през 2025 г.

Според изчисления на изследователски институт към Министерството на промишлеността и информационните технологии, обемът на индустрията за изкуствен интелект в Китай надхвърля 1,2 трилиона юана (около 176,7 милиарда щатски долара) през 2025 г., което представлява ръст от 40% в сравнение със същия период на предходната година.

Китайската академия за информационни и комуникационни технологии отбеляза, че към юни 2026 г. в Китай са регистрирани над 6 600 компании в областта на ИИ, което представлява 15% от общия брой в света. Страната е разработила цялостна индустриална система, обхващаща основна инфраструктура, модели и рамки, както и приложения, специфични за отделните сектори.

Индустрията е силно концентрирана в няколко региона, като Пекин, Гуандун, Шанхай, Джъдзян и Шандун съставляват повече от 80% от националния обем. Големите модели, агентите и чиповете за изкуствен интелект се развиват бързо, докато продуктите, свързани с изкуствения интелект, се разнообразяват и тяхното приложение се разширява в традиционните индустрии.

Академията ръководи изготвянето на два индустриални стандарта за дефиниране на сектора на изкуствения интелект и идентифициране на компаниите в тази сфера, чиято цел е да се осигурят единни стандарти за индустриалната статистика, изготвянето на политики и бизнес практиките.

Китай ще продължи да развива инициативата си „AI Plus", за да насърчи широкомащабната и задълбочена интеграция на изкуствения интелект в различни сектори и области на икономиката и обществото.