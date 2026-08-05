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https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23337559 www.24chasa.bg

Китай представи стандарт за безопасност на системите за автономно шофиране

КМГ

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СНИМКА: КМГ Снимка: Китайска медийна група

Китай публикува задължителен национален стандарт относно изискванията за безопасност на системите за автономно шофиране, съобщи във вторник Министерството на промишлеността и информационните технологии.

Стандартът, одобрен от Държавната администрация за регулиране на пазара и Националната администрация по стандартизация, трябва да влезе в сила на 1 юли 2027 г.

Той се отнася за превозни средства от категории М и Н, оборудвани със системи за автономно шофиране от ниво 3 и ниво 4, но не обхваща системите за автоматично паркиране, посочи министерството.

Стандартът изисква от производителите на превозни средства да подобрят механизмите за осигуряване на безопасността през целия жизнен цикъл на продукта и да провеждат симулационни, полеви и пътни тестове по време на разработването и проверката на системите за автономно шофиране. Той също така изисква по-големи възможности за изпълнение на динамични задачи при шофиране, като същевременно определя изисквания за взаимодействието човек-машина и уведомяването на потребителите, с цел предотвратяване на неправилна употреба и злоупотреби.

С оглед на бъдещето министерството заяви, че ще засили управлението на достъпа до пазара за продукти за интелигентни свързани превозни средства, ще подобри методите за тестване на системите за автономно шофиране и ще изгради стабилен регулаторен механизъм за интелигентните свързани превозни средства, за да гарантира висококачествено развитие на сектора.

СНИМКА: КМГ

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Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

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