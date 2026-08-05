Трима загинаха при тежка катастрофа с автобус в Истанбул

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Трима души са загинали, а няколко са ранени при тежка катастрофа на главния път Д100 в Истанбул, съобщава вестник „Джумхуриет", цитиран от БТА.

Инцидентът е станал около 7:00 часа сутринта в участъка между кварталите Кючюкчекмедже и Авджълар. Лек автомобил с истанбулска регистрация се е врязал отзад в движещ се по маршрута си градски автобус.

Шофьорът на колата и двама негови спътници са починали, докато били транспортирани с линейки към болница. Ранени са и няколко пътници от автобуса. Те са настанени в болници, но точният им брой не се съобщава.

На мястото са изпратени екипи на жандармерията, полицията и пътната служба, както и линейки.

Заради катастрофата движението по пътя в посока Одрин е било блокирано, което е предизвикало сериозни затруднения в сутрешния трафик. След няколкочасово прекъсване пътят е разчистен и движението е възстановено.