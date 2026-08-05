Япония официално публикува „Бяла книга за отбрана" за 2026 г., в която неоснователно твърди, че военните действия на Китай представляват „безпрецедентно голямо стратегическо предизвикателство", и заявява, че военните дейности в района около Тайван стават все по-чести, а стратегическата обстановка за сигурността около Япония се намира в най-тежкия и сложен период след Втората световна война.

Коментирайки това, говорителят на Министерството на отбраната на Китай Чън Си заяви, че японският „нов милитаризъм" се е превърнал в сериозно предизвикателство за следвоенния международен ред и в истинска заплаха за регионалния мир и стабилност. Въпросът с Тайван засяга суверенитета и териториалната цялост на Китай, както и политическата основа на китайско-японските отношения, и представлява непреодолима червена линия.

„Призоваваме японската страна да направи дълбока самооценка на своята агресивна история, да престане да се намесва във вътрешните работи на Китай, да спре да заблуждава японското общество и международната общност и да не върви по погрешния път на „повторната милитаризация," добави още говорителят.