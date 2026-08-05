Неидентифициран летящ обект спря временно полетите на летището в Лайпциг

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Полетите от и до летището в Лайпциг, което обслужва и германския град Хале, бяха временно преустановени през изминалата нощ заради неидентифициран летящ обект и подозрителен предмет край една от пистите, предадоха ДПА, Ройтерс и БТА, позовавайки се на полицията.

Няколко самолета, сред които един редовен пътнически полет, са били пренасочени заради инцидента. Северната писта беше отворена отново тази сутрин.

Южната писта обаче остава затворена, докато специалисти изследват подозрителния предмет с помощта на техника за обезвреждане на взривни устройства. Летището е основен хъб за самолетите на логистичната компания Ди Ейч Ел (DHL).

Властите проверяват и сигналите за неизвестен летящ обект над района и дали той има връзка с открития предмет. Според говорител на полицията няма непосредствена опасност.

Германските летища са в повишена готовност след поредица от нерегламентирани полети на дронове над военни съоръжения, енергийни терминали, пристанища и обекти на логистични компании. Полицията допуска, че зад някои от тях може да стоят руски агенти, но Москва категорично отрича тези твърдения.