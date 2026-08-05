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https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23337601 www.24chasa.bg

Проучване на CGTN: Новият милитаризъм на Япония се институционализира

КМГ

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СНИМКА: КМГ Снимка: Китайска медийна група

На 31 юли официално беше създадена японската Национална разузнавателна агенция. Тази агенция, създадена умишлено от новия милитаризъм на Япония, отново обвързва японското общество с колесницата на външната агресия и експанзия. Проучване, проведено от CGTN сред потребители на интернет по целия свят, разкри, че 84,8% от анкетираните критикуват засилването на разузнавателните функции от японските десни сили, вярвайки, че това е поредната опасна тенденция към пълномащабна милитаризация на Япония и „нов тип милитаризъм".

86,5% от анкетираните смятат, че това представлява голяма трансформация на следвоенната разузнавателна система на Япония. 77,7% смятат, че това може да доведе до злоупотреба с власт и липса на контрол и баланс. Освен това 73,6% от анкетираните се притесняват, че Националната разузнавателна агенция може да се превърне в инструмент, използван от японските управляващи власти за потискане на антивоенните и мирните сили.

Анкетата беше публикувана на платформите на CGTN на английски, испански, френски, арабски и руски език, а в рамките на 24 часа 3028 потребители участваха в гласуването и изразиха мнението си.

СНИМКА: КМГ

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Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

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