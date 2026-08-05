Близо 610 000 деца са регистрирани за насилствени прояви в Турция през 2025 г.

Общо 609 959 деца са били задържани и регистрирани като извършители или съучастници в насилствени действия в Турция през 2025 г., съобщават Анадолската агенция и БТА, позовавайки се на данни на Турския статистически институт (ТЮРКСТАТ).

Броят на регистрациите е намалял с 0,4 на сто спрямо 2024 година. Същевременно 267 794 от децата, или 43,9 на сто, са пострадали при инцидентите, в които са участвали.

От тях 10,3 на сто са станали жертви на сексуални престъпления, 8,5 на сто са пострадали при семейни инциденти, 5 на сто – вследствие на заплахи, а 17 на сто – по други причини.

Данните показват още, че 41,6 на сто от децата са регистрирани за нанасяне на телесна повреда, 14,7 на сто – за кражба, 9,7 на сто – за употреба, продажба или купуване на наркотични и психотропни вещества, а 5,1 на сто – за отправяне на заплахи.

Насилието сред младите беше обсъдено и от специално създадената комисия към турския Меджлис. Тя разследва две въоръжени нападения, извършени от ученици в училища през април, и разглежда бъдещи мерки за превенция на насилието сред подрастващите.