Заради сушата забраниха използването на питейна вода за несъществени цели в Североизточна Словения

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Използването на питейна вода за поливане, миене на автомобили, пълнене на басейни и други несъществени цели е забранено в Североизточна Словения заради продължителната суша, предаде СТА, цитирана от БТА.

Мярката е в сила до второ нареждане и обхваща всички 16 общини, обслужвани от „Водоснабдяване Марибор", както и останалите общини в североизточната част на страната.

От дружеството посочиха, че продължителният сух период и увеличеното потребление налагат наличните количества питейна вода да бъдат използвани предимно за нуждите на населението и другите основни потребители.

Забраната включва поливането на градини, тревни и други открити площи, измиването на превозни средства и обществени или частни пространства, както и пълненето на басейни и други водни съоръжения.

Не се разрешава и вземането на вода от хидрантната мрежа без предварителното съгласие на „Водоснабдяване Марибор". От дружеството подчертаха, че хидрантите трябва да бъдат постоянно достъпни за пожарните и останалите аварийни служби.

Потребителите са призовани да използват водата разумно и своевременно да съобщават за повреди или неконтролирани течове по обществената водоснабдителна мрежа.