Над 800 000 разселени ливанци са се завърнали по домовете си

Над 800 000 души, принудени да напуснат домовете си заради конфликта между Израел и проиранската групировка „Хизбула", са се завърнали по родните си места след намаляването на интензивността на бойните действия през юни, предадоха Франс прес и БТА, позовавайки се на данни на ООН.

Към 30 юли завръщането си са започнали 821 077 души, докато 360 000 продължават да бъдат разселени. От тях 26 000 са настанени в обществени приюти, съобщи Службата на ООН за координация на хуманитарните въпроси.

Данните бяха публикувани след началото на седмия кръг от преговори между представители на Израел и Ливан в Рим. Разговорите се водят с посредничеството на САЩ и трябва да продължат до четвъртък.

Конфликтът започна през март, след като „Хизбула" изстреля ракети срещу Израел. Израелската армия отговори с тежки бомбардировки и наземна операция в Южен Ливан. По данни на Бейрут при бойните действия са загинали над 4300 души, а повече от един милион са били принудени да напуснат домовете си.

Интензивността на сраженията намаля след подписването през юни на меморандум за разбирателство между Иран и САЩ, предвиждащ влизането в сила на споразумение за прекратяване на огъня между Ливан и Израел. Въпреки това продължават съобщенията за отделни израелски въздушни и артилерийски удари, както и за разрушения в села в Южен Ливан.

Нанесените върху инфраструктурата щети затрудняват достъпа до водоснабдяване на повече от 700 000 души в южната част на страната, откъдето са повечето разселени ливанци.

Рамковото споразумение между Израел и Ливан предвижда разоръжаването на „Хизбула", поетапното изтегляне на израелските сили и разполагането на ливанската армия в контролирани доскоро от Израел пилотни зони.

„Хизбула" отхвърли договореностите и отказа да се разоръжи. Лидерът на групировката Наим Касем осъди и преговорите между Израел и Ливан, определяйки ги като поредица от отстъпки от ливанска страна.